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Dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, internetten anlaştığı kişilere ucuz fiyatla büyükbaş hayvan satacağını söyleyip aldığı paralarla ortadan kaybolan Ercan T

09 Ekim 2017 17:07

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, internetten anlaştığı kişilere ucuz fiyatla büyükbaş hayvan satacağını söyleyip aldığı paralarla ortadan kaybolan Ercan T. polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
İnternet üzerinden Diyarbakır ve Samsun\'da büyükbaş hayvan ticareti yapan 2 kişi ile anlaşan Ercan T., piyasanın altında fiyatla büyükbaş hayvan satacağını söyleyerek 2 tüccarı Gaziantep\'e davet etti. Pazarlık yaptıktan sonra sözleşme imzalayan ve tüccarlardan yaklaşık 180 bin lira para alan Ercan T. daha sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan 2 kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptığı araştırmada Ercan T. ve kendisine yardım edan 4 kişinin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda Ercan T. gözaltına alınırken adreslerinde bulanamayan 4 kişinin ise aranmasına devam ediyor. Ercan T., emniyetteki işlemlerini tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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