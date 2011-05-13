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Dünya

Dolandırıcıların yeni hedefi Facebook

İnternet güvenliği ile ilgili bir uluslararası araştırmaya göre, son yıllarda Facebook gibi sosyal paylaşım

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - İnternet güvenliği ile ilgili bir uluslararası araştırmaya göre, son yıllarda Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanıcılarına yönelik dolandırıcılık girişimlerinde artış var.
Microsoft'un araştırması, kullanıcıların kişisel bilgilerini edinmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin 12 kat arttığını gösteriyor.

BBC'nin teknoloji muhabiri, sanal sosyal paylaşım sitelerinin ne kadar popüler olduğu düşünüldüğünde, dolandırıcılık girişimleri için bu mecranın seçilmesinin şaşırtıcı olmadığını söylüyor.

Araştırmanın sonuçlarını içeren raporda da "Sosyal paylaşım sitelerinin popülerliği suçlular için yeni fırsatlar doğurdu. Suçlular bu şekilde yalnızca kullanıcılara değil, aynı zamanda kullanıcıları taklit ederek arkadaşlarına, ailelerine ve iş arkadaşlarına da ulaşabiliyor" dendi. Araştırma, 600 milyon bilgisayardan alınan verilere dayanıyor. Dolandırıcılık girişimlerinin çoğunda, kişilere içeriği önemli gibi görünen mesajlar gönderiliyor. Mesajların içindeki internet bağlantıları ise alıcıları sahte sitelere yönlendiriyor. Kişiler, bu sitelerde sahte yazılım programları satın alıyor ya da önemli kişisel bilgilerini veriyor. Araştırma, dolandırıcılık girişimlerinin yaygın pazarlama yöntemlerini kullandığını da tespit ediyor.

Microsoft, bilgisayar kullanıcılarına dolandırıcılara karşı kullandıkları programları güncellemeleri ve güvendikleri anti-virüs programlarını kullanmaları çağrısı yapıyor.


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