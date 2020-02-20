Dolandırıcılardan kargo yöntemi: 7 saniyesi 25 lira

Vatandaşları arayarak kargolarını adreslerine teslim edemediklerini söyleyip telefonu kapatan dolandırıcılar, daha sonra kendilerini arayan vatandaşları 0800'lü bir numaraya yönlendiriyor ve telefonda oyalayıp her saniye başı yüksek miktarda para alıyor.

Türkiye’de dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden olan telefon dolandırıcılığında yeni bir yöntem ortaya çıktı.

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre; vatandaşları arayan bir numara kişiye kargosu olduğunu ancak adresine teslim edilemediğini söyleyip telefonu kapatıyor. Aynı numara kargosunun ne olduğunu merak edip geri aradığında kuryeye ulaşması için kendisine 0800’lü bir numara veriliyor. Vatandaşlar bu numarayı arayınca telefonda oyalanıyor ve böylece arayan kişiden 7 saniyede 25 lira ücret tahsis ediliyor.

"Üzüntüyle takip ediyoruz"

Çağrı Merkezleri Derneği Başkanı Rengin Ağılönü konu hakkında "Burada vatandaşların güvenli bir hizmet alıp almadıklarından emin olmaları için şu soruların cevaplarından emin olmalılar; arayan taraf gerçekten bir ürün ya da hizmet sunuyor mu? Bu ürün veya hizmet, güvenli koşullarda sunuluyor mu? Bu firma, güvenilir bir firma mı? Bu gibi durumlarda öncelikle arayan firmayla daha önceden bir alışveriş ilişkisi olup olmadığına dikkat edilmeli; eğer daha önceden alışveriş yapılan bir markaysa ve numarası tanınıyorsa güvenli bir alışveriş yapılabileceği varsayılabilir" dedi.

"Kişisel bilgilere nasıl ulaşıldığı sorulmalı"

Daha önceden alışveriş yapılmayan bir kurum aradığı takdirde mutlaka kişisel bilgilere ne şekilde ulaştıklarının sorulması gerektiğini belirten Ağılönü, “Eğer karşı tarafta görüşülen kişi, kişisel bilgilere ne şekilde ulaştığını net bir şekilde açıklayamıyorsa, dikkatli olmak gerekiyor. Bu durumda eğer teklif yine de cazip geliyorsa, arayan kişiye hangi firmadan aradığı, firma bilgilerinin hangi kanallardan teyit edilebileceği sorulmalı. Arayan numarayı ve firmayı gerekiyorsa telefonla ulaşılarak ya da internetten kontrol ettikten sonra alışveriş tamamlanmalı. Eğer vatandaşımız hala emin olamıyorsa kapıda teslimat esnasında ödeme seçeneğini de tercih edebilirler. Bir de telefonda kişisel şifrelerin paylaşılmamasına dikkat edilmeli. Bu şekilde dolandırılmanın önüne büyük ölçüde geçilebileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"BTK ve operatörler mutlaka önlem almalı"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da konu hakkında tedbirleri alma görevinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) olduğunu söyledi. Ağaoğlu “5809 sayılı kanuna göre tüketicilerin sağlıklı hizmet almalarını sağlamak BTK’nın görevidir. BTK bu tür servisleri engellemeli ve derhal önleyici tedbirler almalıdır” dedi.

Vatandaşlar da kendilerini arayan numaralar hakkında internet sitelerinde bir çok yorumda bulunuyor.