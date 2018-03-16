T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dolandırıcılara gönderdiği 36 bin lirası son anda kurtarıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, emekli öğretmen Nesrin B

16 Mart 2018 18:41

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, emekli öğretmen Nesrin B.\'nin (68), 36 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırmasını jandarma ekipleri son anda önledi.
Bodrum\'un Turgutreis Mahallesi\'nde yaşayan 2 çocuk, 3 torunu bulunan Nesrin B.\'yi dün telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser Coşkun olarak tanıtıp, \"Adınız Fetullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ) karıştı. Banka hesabınız FETÖ üyelerince kullanılıyor. Sizi bu durumdan kurtarmamız için hesabınızdaki paraları geçici olarak size belirteceğimiz hesaba yatırmanız gerekiyor\" dedi. Paniğe kapılan Nesrin B., bankadaki 36 bin lirasını telefondaki kişinin verdiği hesaba yatırdı. Ancak, parayı yatırdıktan sonra durumdan şüphelenen Nesrin B., soluğu Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı\'nda alıp, yaşadıklarını anlatınca, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, banka yetkilileri ile görüşüp, Nesrin B.\'nin parayı yatırdığı hesabın İstanbul\'da yaşayan D.M.A.\'ya ait olduğunu tespit edip, bloke ettirdi. Böylelikle paranın şüpheli tarafından çekilmesi önlenirken, soruştuma başlatan jandarma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na da konuyla ilgili bilgi verdi.
Son anda dolandırılmaktan kurtulan Nesrin B., \"Son zamanlarda bu terör örgütünün yaptıklarından herkes korkar oldu. Beni de telefonla aradılar, telsiz sesleri geliyordu. Arayanın gerçekten polis olduğunu düşündüm. Sattığım arsanın bankadaki parasını bu kişinin verdiği hesap numarasına yatırdım. Neyse ki son anda jandarmalar sayesinde paramı dolandırıcılardan kurtardım. Halen şoktayım. Böyle şeyler başlarına gelenler hemen güvenlik güçlerine gitsinler, kimseye para göndermesinler\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA BODRUMNesrinBodrum Turgutreis MahallesiCoşkunFetullahçı TerörFETÖBankaSiziPaniğeAncakTurgutreis Jandarma Karakol KomutanlığıBununBöylelikleCumhuriyet BaşsavcılığıSonBeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24