Dolandırıcılar iş başında; ünlü otellerin ismini kullanarak sahte internet sitesi açıyorlar

Tüketicilerin tatil alışverişlerini fırsat bilip her yıl oluşturdukları sahte sitelerle milyonlarca liralık vurgu yapan dolandırıcılar bu yıl da aynı yöntemle sahtekarlık yapmaya devam ediyor. Avukatlar, ünlü otellerin ismini kullanarak sahte internet sitesi açan dolandırıcılara karşı uyarıyor.

Bu tuzaklardan birine düşen Fatma Çiçek Ural (81), kendisi ve kızı için Çeşme’deki bir otele rezervasyon yaptırdı. Kredi kartından da 8 bin 500 lira çekilen Ural, rezervasyonu iptal ettirmek istedi. Gerçek otelle görüşme yaptıklarında ise dolandırıldıklarını anladılar.

Ural, İzmir’deki Çeşme Altın Yunus Termal Otel için Google’da arama yaptı. Arama sonucu ilk sırada, dolandırıcıların kurduğu ‘cesmealtinyunus.com’ isimli site çıktı. Ural, 5-11 Temmuz için iki kişilik rezervasyon yaptırdı. 8 bin 541 liralık ödeme, rezervasyonun yapıldığı 21 Haziran günü Ural’ın kredi kartından kesildi. Dolandırıcılar, rezervasyon işleminin yapıldığına dair, gerçek otelin logosunun olduğu dosyayı da Ural’lara gönderdi.

Tatil için süreç işlerken, Fatma Çiçek Ural için alınması gereken seyahat izninde sorun çıktı. Anne Ural, dolandırıcılara ait telefonla yaptığı görüşmelerden iptal işlemini gerçekleştirmeye çalıştı; ancak sonuç alamadı.

Fatma Çiçek Ural'ın kızı Zeynep Ural, annesinin görüştüğü kişilerle mail yolu ile yazıştı. İlk başta, Altın Yunus Otel’in personeli ile yazıştığını düşünen Ural, para iadesinin yapılacağı yanıtı alsa da, iade yapılmadı. Zeynep Ural bu kez, gerçek otele ait numarayı aradı ve M. P. isimli bir personel ile görüştü. Otel personeli P., Ural’a, otel kayıtlarında sözünü ettiği rezervasyonun olmadığını belirtti. P., ayrıca ismini ‘Barış Uygur’ olarak açıklayan bir personellerinin de olmadığı bilgisini verdi.

Konu ile ilgili Yaşar Holding’e bağlı 45 yıllık geçmişi olan Altın Yunus Termal Otel’den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, dolandırıcıların kendi otellerinin isimlerini kullanarak 3 ayrı site açtıkları kaydedildi. Açıklamada, müşterilerinin doğrudan kendileri ile temasa geçmeleri istendi.