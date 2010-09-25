-''DOLANDIRICILAR CEBİMİZDE'' ADANA (A.A) - 25.09.2010 - Son günlerde kimliği belirsiz kişi veya şebekelerce cep telefonlarına gönderilen ''hediye kazandınız'' mesajlarında artış olduğu belirtilerek, gönderilen bu mesajlar ile tüketiciye hediye kazandığının ifade edildiği, geri dönüş yapıldığında ise tüketicinin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin elde edilmeye çalışıldığı bildirildi. Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sami Çaprak, cep telefonlarına gelen ''hediye kazandınız'', ''faturanızdan indirim kazandınız'' gibi kaynağı belli olmayan mesajları değerlendirdi. Son günlerde kimliği belirsiz kişi veya şebekelerce cep telefonlarına gönderilen hediye mesajlarında artış olduğunun görüldüğünü belirten Çaprak, ''Bu mesajlar ile tüketiciye hediye kazandığı bildirilmekte, geri dönüş yapıldığında ise tüketicinin kredi kartı ve şahsi bilgileri elde edilmeye çalışılmaktadır'' dedi. Çaprak, şöyle konuştu: ''Dolandırıcılık teşebbüsü olan bu uygulamaları yapan şirketler, toplu olarak satın aldıkları mesajlar ile numaralarını nasıl elde ettikleri bilinmeyen tüketicilerin cep telefonlarına (fatura indirimi, kol saati, para vb) hediyeleri kazandıklarını belirten mesajlar yolluyorlar. Şirketler, böylelikle hem tüketiciyi ödül ile kandırmakta, hem de elde ettikleri bilgiler ile haksız menfaat sağlayarak dolandırıcılık suçunu işlemektedirler. GSM operatörlerinin de ismi kullanılarak böyle bir mesaj gelmesi durumunda tüketiciler muhakkak ilgili operatörle iletişime geçmeli ve mesajın doğruluğunu sorgulamalıdır. Çünkü birçok kişi, bu mesajların GSM operatöründen geldiği zannı ile sorgulama yapmadan mesajda belirtilen numarayı aramaktadır. Tüketiciler, bu tür mesajlara karşı uyanık olmalı ve bu tür mesajlarla mağdur edilmemiş olsalar bile bunun dolandırıcılığa teşebbüs olduğunun bilincinde olmalıdır.'' Çaprak, tüketicilerden bilgisi dahilinde gelmeyen bu mesajları silmemelerini, bu şekilde yapılan dolandırıcılık teşebbüsünü en kısa sürede Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmelerini de istedi.