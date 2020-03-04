Dolandırıcılar birbirlerini dolandırdı!

Maltepe’de ormanlık alanda gasp edildiğini ve saldırıya uğradığını iddia eden iki kişi durumu polise bildirince, dolandırıcı çetesinin birbirlerini dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre 9 kişiden oluşan bir grup ormanlık alanda kavga etti, ardından otomobillerle kısa süreli kovalamaca yaşayarak kazaya karıştı.



Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi görevlilerinin yaptığı çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen A.İ. isimli bir şahıs yakalandı.



İfadeden yola çıkarak olayı aydınlatan polis, olayın gasp değil de çete üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık olduğunu tespit etti.



Polis, iddiaya göre 9 kişiden oluşan telefon dolandırıcılığı çetesinin, Samsun’da bir vatandaşı 49 bin TL, Burdur’da bir vatandaşı 93 bin TL olmak üzere toplamda 142 bin TL dolandırdığını, fakat 93 bin TL’nin sahibinin paraya bloke koydurması nedeniyle bankadan çekemediklerini belirledi.



Çete üyelerinin 49 bin TL parayı bölüşme konusunda tartışma yaşadıkları, tartışma sonrasında otomobillerle kısa süre kovalamaca yaşayarak kazaya karıştıkları belirlendi.

Konu ile ilgili olarak 5 kişi polis tarafından yakalanırken, çete üyesi olan diğer 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. (İHA)