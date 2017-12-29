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Dolandırıcılar ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirirken yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- Bursa'da ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek, kart bilgilerini kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları sırada yakalanan 2 kişi tutuklandı

29 Aralık 2017 11:29

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- Bursa\'da ATM\'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek, kart bilgilerini kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları sırada yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bankalara ait ATM cihazlarına kopyalama aparatı yerleştirerek kullanıcılara ait kart bilgilerini kopyalayan ve hesaplarını boşaltan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, A.K.\'yi merkez Nilüfer ilçesindeki bir bankaya ait ATM\'ye kart kopyalama düzeneği yerleştirirken suçüstü yakaladı. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelinin suç ortağı olduğu iddiasıyla M.E.\'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin günü birlik kiraladıkları evde ve otomobilde yapılan aramada, dolandırıcılıkta kullanılan 2 bilgisayar, 1 kart yazma makinesi ve adaptörü, 1 kart yazma programı, 16 gizli kamera düzeneklerinden veri aktarılmasını sağlayan kablo, 6 gizli kamera düzeneği devresi, 4 batarya ile düzenek hazırlamada kullanılan silikon tabancası, çift taraflı bant, 2 yapıştırıcı, lehim tabancası ve lehim ele geçirildi. Şüphelilerin Adana\'da yaşadıklarını belirleyen ekipler, Ankara, İzmir, İstanbul, Denizli, Kayseri, Elazığ, Antalya ve İçel\'de aynı yöntemle 35 kişinin kart bilgilerini kopyalayıp, hesaplarından 90 bin lira çektiklerini tespit etti.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan A.K., kullandıkları düzeneğin elektronik aksamını Çin\'den temin ettiği malzemelerle imal ettiğini, yine yurt dışında ATM\'lerde bulunan kart haznesinin kalıbını yaptırdığını, ATM\'lerdeki hazneyi ise kendisinin yaptığı kalıpla değiştirdiğini anlattığı belirtildi.
A.K.\'nın aynı suçtan 2014\'te Bursa\'da düzenlenen operasyonda 5 kişiyle yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ile M.E., tutuklandı.

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