Dolandırıcı acentenin sahibi de dolandırıldığını iddia etti: Köçeklik yapıyorum, bu firmanın bana ait olduğundan haberim dahi yok

Bodrum ve Seferihisar’daki iki otelde yüzlerce aileye tatil satan acente, 2 ay önce el değiştirdi. Önceki sahibi sırra kadem basarken, hakkında onlarca icra takibi başlatılan acentenin yeni sahibi, düğünlerde köçeklik yaptığını, içkili olduğu bir gün boş bir kağıda imza attığını, acente nedir bilmediğini iddia etti.

5 bin TL’den başlayıp 40 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda ödeme yapan yüzlerce aile, muhafazakâr otel konumundaki Qasr Bodrum’da tatil yapmayı planlarken, otelin isim ve konseptinin de değiştiğini öğrenince şok geçirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Antalya Muratpaşa’daki ofisi birkaç ay önce boşaltılan Arel Organizasyon iki ay önce el değiştirdi. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin sahibi Taner Aydın, sahibi olduğu yüzde 100 hisseyi Kasım Cesaretli’ye devretmiş görünüyor. Cesaretli, Arel isimli bir şirket ismini ilk kez duyduğunu öne sürerek şunları kaydetti:

“Ben 46 yaşındayım. 14 yaşımdan beri düğünlerde, baba mesleği köçeklik yapıyorum. Ankara’da yaşıyorum. Ancak Türkiye’nin hemen her tarafına ekip olarak gideriz. Tek bildiğim iş de bu. Yaşadığım ev kira, sigortam dahi yok... Bu firmanın bana ait olduğundan haberim yok. Bunu ilk kez sizden duyuyorum. Şirketin sahibi Taner Aydın’ı, yıllar önce Antalya’ya bir organizasyon için gittiğimizde tanıdım. Bir keresinde de, yoğun alkol aldık. O günü hatırlıyorum. Bana, boş bir evraka imza attırdı. Şimdi daha iyi anlıyorum nedenini. Maalesef ben de, kafam dumanlıyken imzaladım. O gün attığım imzanın, bugünkü şirket devrinde kullanıldığını düşünüyorum.”

İzmir'deki otelde çok kişi mağdur

Edinilen bilgilere göre Arel Organizasyon’un tatil satışı yaptığı bir diğer otel ise İzmir Seferihisar’daki bir otel. Anılan otel için de yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda kişiye tatil satıldığı öğrenildi. Otel sahiplerinin de Arel Organizasyon hakkında yargı yolunu işlettikleri öğrenildi. Anılan otelin zararının ise 4-4.5 milyon TL seviyesinde olduğu öğrenildi.