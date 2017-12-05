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Dolandırdıkları yaşlı kadından altınları da isteyince yakalandılar

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, N

05 Aralık 2017 15:50

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, N.K. (75) adlı kadını telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi, banka hesabının FETÖ\'nün eline geçtiğini söyleyerek yaşlı kadının 153 bin lirasını aldı. Şüpheliler, daha sonra yeniden irtibata geçtikleri kadından evdeki altınları da isteyince polis tarafından yakalandı.
Olay, yaklaşık 2 ay önce merkez Nilüfer İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi\'nde meydana geldi. N.K.\'yi telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi, banka hesaplarının FETÖ tarafından ele geçirildiğini söyledi. Korkup paniğe kapılan yaşlı kadını bankadaki tüm parasını çekip kendilerine vermesi için ikna eden şüpheliler, daha sonra buluştukları yerde paraları alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan N.K., polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, dolandırıcılar, N.K. ile tekrar irtibata geçerek operasyonun bitmek üzere olduğunu, parasını geri alacağını, ancak başka para veya altın ne varsa kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi.
Altınları yanına alan yaşlı kadını takip eden polis ekipleri, buluşma noktasına gelen şüpheliler İ.B. (18) ile Y.T.\'yi (17) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin daha önceden hırsızlık suçundan poliste kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Yaşı küçük olan Y.T., Nilüfer Çocuk Büro Amirliği\'ne teslim edildi. Emniyetteki sorgusu biten İ.B. ise bugün adliyeye sevk edildi.

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