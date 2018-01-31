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Dolandırdı, giderken 'Para kolay kazanılmıyor' dedi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde polis, alışveriş yaptığı bayi, büfe ve bakkalları, para üstünü eksik verdiklerini iddia edip, dolandırdığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

31 Ocak 2018 17:57

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde polis, alışveriş yaptığı bayi, büfe ve bakkalları, para üstünü eksik verdiklerini iddia edip, dolandırdığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Bayi Orun Genel, 100 lirasını kaptırdığı dolandırıcının kendisine giderken, “Para kolay kazanılmıyor” dediğini söyledi.
Bandırma’da 25 kadar bayi, büfe ve bakkalı yalan söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheli her yerde aranıyor. Şüphelinin 100 lira aldığı bayilerden biri olan Onur Genel, başından geçen olayı şöyle anlattı:
“Biri kapıdan içeri girdi ve cebinden 80 lira çıkardı. ‘Dün 2 tane sigara aldım 200 lira vermiştim, siz bana 100 lira para üstü vermiştiniz. 1 lira bozuk para istemiştiniz, 80 lira para üstü çevirdiniz, fakat 180 lira vermeniz gerekiyordu’ dedi. Ben de saat kaçta geldiğini sordum, saat 3-4 gibi geldiğini söyledi. Kamera kayıtlarına bakacaktım ama o sırada bakamadım, bir dalgınlık oldu. Kafam karıştı, inandım ve 100 lira verdim. Giderken ‘Para kolay kazanılmıyor, 3-5 lira olsaydı geri dönmezdim, ama 100 lira olunca mecburen döndüm’ dedi. Sonra da taksiye binip gitti.”
Bayi Onur Genel, aldatıldığını, aynı yolla dolandırılan başka bir bayi arkadaşının telefonla yaptığı uyarıdan sonra anladığını belirterek, “Şüpheli şahıs gittikten 10 dakika sonra arayıp uyaran arkadaşım, aynı kişinin başka bayilere de gittiğini söyledi. Böyle böyle biri var dikkat et dedi, ama iş işten geçmişti. Dolandırıldığımı o zaman anladım. Bandırma’da 25-30 kişiye daha gitmiş. Polise haber verdim, kamera kayıtlarını da teslim ettim” dedi.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis, yalan söyleyerek özellikle tekel bayilerinden para sızdırdığı iddia edilen şüpheliyi arıyor.

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