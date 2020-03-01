Dolandıracakları kişiler için 'tam mal, salak, yazık öğrenci' diye not tutmuşlar!

Mersin'de, gazetelere ve internet sitelerine verdikleri 'Gemi adamı ve personeli aranıyor’ ilanıyla farklı illerden 408 kişiyi 840 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 16’sı kadın, 20 kişiden 4'ü tutuklandı.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 denizcilik kursu firmasının ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan bin 500 ile 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı.



Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16'sı kadın 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Dolandıracakları kişiler için not tutmuşlar

Adreslerde yapılan aramalarda, ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, 'Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş’ gibi notlar ile 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair belgeler ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16’sı serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakemliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)