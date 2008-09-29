Dokuz Türk Saint Tropez'de yarışacak



Çoğu çekirdekten yetişme, dokuz gönüllü yelkenciden mürekkep bir yelken takımı, ‘Toka’. İsimlerini denizcilik terimi olarak ‘toka’dan alsalar da, bildiğimiz tokanın ‘bir araya getirme’ özelliklerini de benimsemişler. Kendileri de tekneleri MAT 12’nin çevresinde bir araya gelen eski arkadaşlar çünkü.



Henüz bir yaşında olan ekiple tanışmamızın vesilesi, cumartesi başlayan, yelken camiasının hatırı sayılır öneme sahip yarışlarından ‘Les Voiles de Saint Tropez 2008’de boy göstermeleri. 13 yarışın 10’unu birincilikle tamamlayan ekip, sezonu ‘Shop&Miles-Turgut Reis Cup’taki galibiyetleriyle tamamlamıştı. Onları, farklı sınıflardan ve ülkelerden 300 teknenin katıldığı St. Tropez’den start alan yarışa yönlendiren de bu başarı...



Toka, tuzlu su ve rüzgârla tanışıklığı çocukluğa uzanan dokuz yetişkinden oluşuyor. Mimar, bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi, dış ticaret uzmanı, iletişim tasarımı gibi sudan uzak mesleklerle meşgul olan dokuz kişilik ekibin ikametgâhları İzmir, İstanbul, Çeşme ve Datça’ya dağılmış.





Üç kardeş Ali, Alp ve Cem Somer teknenin hem yarışçısı, hem de üreticilerinden... Arda Serim yelkenle, mavi turlarda, Müştak Çağlar üniversitede tanışmış. Selim Kakış, 2004 Atina olimpiyatlarına katılmış bir sporcu, Serdar Gürlüoğlu ise 2003’ten beri haşır neşir yelkenle. Tolga Serim en iyi yelkencilerden Dennis Conner’in “Yelken, akışkanlar dinamiği ve geometri sporudur” sözünü şiar edinmiş.



Detayları yelkene üç yıl önce başlayan Rıdvan Övünç’ten dinliyoruz: “Les Voiles de Saint Tropez’e katılımın yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Avrupa’daki en önemli sezon kapanış yarışlarından. Klasik yatlardan, en hızlı modern tasarımlara dek pek çok tekne yarışacak. Bildiğimiz kadarıyla yarışa Türkiye’den hiçbir yat katılmamış. Davet üzerine, Shop&Miles’ın sponsorluğunda IRC 2 sınıfında yer alacağız.”





