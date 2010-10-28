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Dokuz muvazzaf asker 'casusluk'tan tutuklandı

Askeri casusluk ve şantaj’ suçlamasıyla savcılık tarafından ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen 13 subaydan 9'u tutuklandı...

28 Ekim 2010 03:00

T24 - ‘Askeri casusluk ve  şantaj’ suçlamasıyla savcılık tarafından ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen 13 subaydan 9'u tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'şantaj ve askeri casusluk' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dokuz muvazzaf asker tutuklandı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle: 

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 13 muvazzaf askerin ifadesinin alınması tamamlandı. 

Nöbetçi mahkeme, 13 muvazzaf askerden dokuzunun 'suç örgütü üyeliği', 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etmek, tahrip etmek ve bunlar üzerinde sahtecilik yapmak', 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek' ve 'gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamalarıyla tutuklanmalarına karar verirken, 4 muvazzaf askeri de serbest bıraktı.

Aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne önceki gün getirilen altı muvazzaf askerden ikisi savcılıktan, dördü de İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden serbest bırakılmıştı.


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