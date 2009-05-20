Dokuz mağaza bir Euro'ya satıldı

Avrupa'nın en büyük elektronik eşya satan şirketlerinin başında gelen İngiliz DSG İnternational, Macaristan'daki toplam 9 mağazasını 1 Euroya EW Electro Retail Ltd'ye sattı.



Dünyada Electro World adı altında mağaza zincirlerine sahip olan İngiliz şirketinin Macaristan'da 432 kişinin çalıştığı 9 mağazası bulunuyordu.



Yapılan açıklamada, bu mağazaları satın alan şirketin 2009 yılında Macaristan'da 2 mağaza daha açarak 100 kişiye istihdam yaratacağı bildirildi.



DSG İnternational yetkilileri, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nde bulunan 19 mağazasının elde tutulacağını, Polonya'daki 8 mağazasının durumunun ise şirket tarafından inceleneceğini açıkladı.



DSG İnternatinal'in mayıs ayı başı itibarı ile Orta Avrupa'daki Electro World mağaza zincirlerinden 6,8 milyon sterlin zarar ettiği açıklanmıştı.

