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Ekonomi

Dokuz mağaza bir Euro'ya satıldı

Avrupa'nın en büyük elektronik eşya satan şirketlerinin başında gelen İngiliz DSG İnternational, 9 mağazasını 1 Euroya sattı.

20 Mayıs 2009 03:00

Avrupa'nın en büyük elektronik eşya satan şirketlerinin başında gelen İngiliz DSG İnternational, Macaristan'daki toplam 9 mağazasını 1 Euroya EW Electro Retail Ltd'ye sattı.

Dünyada Electro World adı altında mağaza zincirlerine sahip olan İngiliz şirketinin Macaristan'da 432 kişinin çalıştığı 9 mağazası bulunuyordu.

Yapılan açıklamada, bu mağazaları satın alan şirketin 2009 yılında Macaristan'da 2 mağaza daha açarak 100 kişiye istihdam yaratacağı bildirildi.

DSG İnternational yetkilileri, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nde bulunan 19 mağazasının elde tutulacağını, Polonya'daki 8 mağazasının durumunun ise şirket tarafından inceleneceğini açıkladı.

DSG İnternatinal'in mayıs ayı başı itibarı ile Orta Avrupa'daki Electro World mağaza zincirlerinden 6,8 milyon sterlin zarar ettiği açıklanmıştı.

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