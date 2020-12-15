Dokuz gollü düellonun galibi Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi Göztepe sahasında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u ağırladı.

31. dakikada Burak Kapacak'ın ceza sahasına gönderdiği topu Onur Atasay kafayla indirdi. Topu önünde bulan Batuhan Kör düzgün bir vuruşla Megyeri'yi mağlup ederek Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Sol kanattan çizgiye kadar inen Burekovic, topu arka direkteki Brown Ideye'ye ortaladı. Nijeryalı forvet topu kafayla ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

47. dakikada Onur Atasay'ın ortasına altı pas içinde dokunan Batuhan Kör kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydedip yeşil-beyazlı ekibi 2-1 öne geçirdi.

72. dakikada Halil Akbunar rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası dışından şutunu çekti, Cüneyt Köz'e çarpan top ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.

83. dakikada Göztepe 3-2 öne geçti. Kale önünde yaşanan karambolde Ndiaye topukla ağları havalandırdı ve takımını tur için umutlandırdı.

90+5. dakikada bu kez Bursaspor beraberliği yakaladı. Göztepe'nin orta sahada kaybettiği top sonrasında hızlı çıkan yeşil-beyazlı ekipte Çağatay Yılmaz attığı golle durumu 3-3'e getirdi.

Karşılaşmanın normal süresi 3-3 beraberlikle sona erdi ve uzatmalara geçildi.

99. dakikada günün yıldızı Batuhan Kör bir kez daha sahneye çıktı. Gelişen atakta hızla rakip yarı alana geçen Çağatay Yılmaz, topu Batuhan Kör ile buluşturdu. Bu futbolcu da topu ağlarla göndererek hat-trick yaptı ve takımını 4-3 öne geçirdi.

117. dakikada Bursaspor savunmasının hatasında topu kapan Burak Süleyman ceza sahasına girip ortasını yaptı. Topu iyi kontrol eden Ndiaye, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atarak durumu 4-4 yaptı.

120+3. dakikada Ali Akman ile verkaca giren Batuhan Kör, muhteşem bir gol daha atarak durumu 5-4'e getirdi.

Tarihi maçta kazanan 5-4'lük skorla Bursaspor oldu ve adını son 16 turuna yazdırdı.