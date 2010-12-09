-DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE KAVGA İZMİR (A.A) - 09.12.2010 - İzmir'in Buca ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde iki grup arasında kavga çıktı. Alınan bilgiye göre, Buca'daki DEÜ Dokuzçeşmeler Kampüsü Hukuk Fakültesi binasının girişinde iki öğrenci grubu kavga etti. Kavgada bazı öğrenciler darp nedeniyle ve taş isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 9 öğrenciyi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir İl Başkanı Ö.S'nin de aralarında bulunduğu öğrencilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.