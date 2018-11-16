Dokuz Eylül Üniversitesi'nde idari kadro var, öğrenci yok

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci alınmayan Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademik ve idari kadroların bulunmadığı belirtildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Spor Bilimleri Fakültesi’nde uzun bir süredir öğrenci bulunmamasına rağmen fakültenin rekreasyon bölümünün anabilim dalında Prof. Dr. Özkan Tütüncü bölüm başkanlığı yapıyor. Daha önce de Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda görev yapan Tütüncü haziran ayında bu göreve atandı.

Yine rekreasyon anabilim dalında Tütüncü dışında bir de öğretim görevlisi bulunuyor. Dr. İpek Aydın bu bölümde bu yıl çalışmaya başladı. Aydın’ın ne zaman atandığına dair bil bilgi yer almıyor.

Öte yandan Spor Bilimleri Fakültesi’nin 2018 tercihlerinde de hiç kontenjan açmadığı görüldü. Fakültenin sınav takvimine bakıldığında da rekreasyon bölümüne ilişkin bir bilgi bulunmuyor.