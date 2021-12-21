Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz çay dağıtan 4 öğrenciye soruşturma açıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kantin fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için ücretsiz çay dağıtan 4 öğrenciye rektörlük tarafından soruşturma açıldı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, ekonomik krizle birlikte yükselen kantin fiyatlarına dikkat çekmek için kampüste öğrencilere ücretsiz çay dağıtan 4 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

Öğrenciler hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13’üncü maddesi gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmada uyarma, kınama ve bir aydan iki yarıyıla kadar uzaklaştırmaya kadar ceza öngörüldü. Öğrencilerden yarın savunma vermeleri istendi. Soruşturma kararı, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.