Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Koronavirüs nedeniyle ameliyatlar durduruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı 18 Kasım 2020 sabahından itibaren acil travma vakaları ve onkoloji hastaları dışındaki tüm ameliyatların durdurulduğu açıklandı.

Alınan karar Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü tarafından, ''Hastanemizde devam etmekte olan Covid-19 pandemisi nedeniyle 18.11.2020 tarihinden itibaren elektif ameliyatların ertelenmesi, sadece acil ve onkoloji hastaları için ameliyatların planlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim'' ifadeleri ile duyuruldu.

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