Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Boğaziçi eylemine destek veren 35 öğrenciye uzaklaştırma cezası

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan rektör protestolarına destek veren 35 öğrenciye bir hafta uzaklaştırma cezası verildi.

AKP'de 14 yıl boyunca Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve 2018 yılında rektör olarak atanan Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanı kararıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'nde destek veren öğrencilere, uzaklaştırma cezası verdi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre; verilen cezada, “… Eyleminizin YÖK Disiplin Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'YÖK personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak' suçu ile örtüştüğü anlaşıldığından, 1 hafta uzaklaştırma cezası ile tecziye edilmeniz uygun görülmüştür" denildi.

Öğrencilere verilen cezalara tepki gösteren Avukat Semih Taşcan ise, "Eylemlere katılan öğrencilerin arasından slogan atan ve pankart taşıyan öğrencilere bu cezalar verildi. Ancak yapılan eylemlerde YÖK personeli olarak belirtilen Melih Bulu'nun şerefine veya haysiyetine karşı bir söylem yok. Öğrenciler tamamen anayasal haklarını kullandılar. Bu yüzden cezanın iptali için İzmir İdare Mahkemesi'ne dava açacağız" açıklamasını yaptı.