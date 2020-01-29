Dokuz Eylül Üniversitesi, ilişiği kesilen meslektaşına destek için basın toplantısına katılan Prof. Dr. Kemal Kocabaş'a disiplin soruşturması başlattı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, yeniden ataması yapılmayarak ilişiği kesilen Doç. Dr. Oktay Gökdemir’in basın açıklamasına katılan Prof. Dr. Kemal Kocabaş’a soruşturma açtı. Kocabaş, hakkında disiplin soruşturması açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Basın açıklamasına katılan diğer akademik ve idari personele de soruşturma açıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Dokuz Eylül Rektörlüğü, Prof. Dr. Kemal Kocabaş’a sarı zarf gönderdi. Kocabaş, hakkındaki soruşturmanın gerekçesinin üniversite ile ilişiği kesilen Doç. Dr. Oktay Gökdemir’in basın açıklamasına katılmak olduğunu belirterek “Bu soruşturmada üniversite nedir, ne değildir tartışmasını onurla yapacağız” dedi.

Kocabaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada dekanlıktan sarı bir zarf geldiğini belirterek “Bu soruşturmada üniversite nedir, ne değildir tartışmasını onurla yapacağız…” dedi.

"Bana gelen ikinci sarı zarf"

Kocabaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün 29 Ocak 2020. Tüm dostlarıma günaydın. Bu sabah fakülteye geldim, dekanlıktan bir sarı zarf geldiği belirtildi, gittim ve aldım…

Hayatımın ilk sarı zarfını Kasım 1982’de almıştım. Konya Selçuk Üniversitesi’nde asistandım. 12 Eylül faşizmi üniversiteleri temizliyordu (!). Zarfı aldığımda görevime son verildiği yazılıyordu. 40 asistan arkadaşımdan 30’unun görevine son verilmişti. Saygıyla andığım Prof. Dr. Yahya Zabunoğlu hocamız avukatımız olmuştu ve 12 Eylül koşullarında 2 yıl sonra yargı yoluyla göreve dönmüştük.

Bugün gelen ikinci sarı zarfta hakkımda açılan bir soruşturmayı bildiriyor. Üniversiteyle ilişiği kesilen (ki bu kararın doğru ve etik olmadığını düşünüyorum) arkadaşımız Dr. Oktay Gökdemir’in kampüs dışında yaptığı basın açıklamasına katıldığımız için hakkımızda disiplin soruşturması açılmıştı.

Üniversite evrensel kenttir. Toplumun vicdanıdır, çok sesliliğin, düşünce ve ifade özgürlüğünün buluştuğu yerdir. Bu soruşturmada üniversite nedir, ne değildir tartışmasını onurla yapacağız…

Sevgilerimle…”