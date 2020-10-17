Dokuz ayda müteahhit ve danışmanlara 14 milyar TL ödendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı harcama rakamlarına göre, “proje, müşavirlik, hizmet alımı, danışmanlık, onarım gideri” gibi gerekçelerle müşavir kişi ve firmalara dokuz ayda 14 milyar TL ödendi.

BirGün'ün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Tablosu, pandemi döneminde de danışmanlık, gayrimenkul onarım, hizmet alımı, proje giderleri gibi ödemelerin hız kesmediğini gösterdi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, kişi ve firmalara en yüksek harcama, “Hizmet Alımları” kaleminden yapıldı. Eylül ayında müşavir kişi ve firmalara 1 milyar 497 milyon TL ödendi. Bu harcama yıl rekoru olarak da kayıtlara geçti. Müşavir kişi ve firmalardan dokuz ayda 11.1 milyar TL’lik “hizmet” alındı. Firmalardan alınan hizmetler ise müteahhitlik, araştırma, haritalama, danışmanlık, güvenlik, temizlik hizmetleri oldu.

Müşavir kişi ve firmalara “Menkul Sermaye Üretim Gideri” kaleminden dokuz ayda 436 milyon TL ödendi. Bu ödemelerin alt gider kalemleri ise proje, müşavirlik ve kontrol giderleri oldu. “Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri” için bu firmalara yapılan toplam harcama ise tam 2 milyar TL’ye ulaştı.

Müşavir kişi ve firmalara yapılan bir diğer ödeme, “Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri” kaleminden yapıldı. Proje, müşavirlik ve kontrol gibi gerekçelerle firmalara 524 milyon TL’lik ödeme yapıldı. Eylül’de bu kalemden yapılan 122 milyon TL’lik harcama ile dokuz ayın en yüksek tutarına ulaşıldı.