Dokuz ayda 9 milyar liralık senet protesto edildi

İstanbul, 20 Ekim (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre, yılın ilk dokuz aylık döneminde protesto edilen toplam 704 bin adet senedin parasal tutarı 9 milyar lirayı buldu.

TBB verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6.0 azalırken, senet tutarı yüzde 8.0 arttı.

Böylece, geçen yılın aynı döneminde protesto edilen senetlerin bir tanesinin 11 bin 121 lira olan ortalama parasal tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artışla 12 bin 784 liraya yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin,

yüzde 30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u;

- yüzde 9 ile Ankara,

- yüzde 6 ile İzmir,

- yüzde 5 ile Antalya

- yüzde 4 ile Konya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.