Dokunulmazlıklarda karar çıktı

BDP'lilere fezleke konusu bu kez de kapalı kapılar ardında, AKP kapalı grup toplantısında tartışıldı. "BDP'ye özel işlem yok" denildi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "ilkelerle hareket edeceğiz" dedi. AKP toplantısında, "sadece BDP'liler değil, tüm yüz kızartıcı suçlar Genel Kurul'a gitsin" kararı çıktı.

Milletvekillerine göre samimi toplantı oldu. Herkes eteğindeki taşi döktü.

Sadece bölge milletvekilleri değil farklı görüşlerden 20'ye yakın milletvekili konuştu. Dokunulmazlıkların AKP'yi olumsuz etkileyeceği savunuldu.

Oy kaybettireceği belirtildi.

Sonunda da Başbakan bir kez daha mesajlarını verdı kapalı toplantıda, "ilkeler üzerinden hareket edeceğiz" dedi.

Oy kaybettirir iddialarına da "daha çok çalışalım o zaman" değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda öne çıkan görüş "dokunulmazlık dosyaları ele alınsın ama BDP'ye özel işlem yapılmasın" yönünde oldu.

Meclis'teki 900'e yakın fezleke için kapsamlı çalışma yapılacak. Karma komisyon bünyesinde hazırlık komisyonları kurulacak.

Siyasi söylem içeren örneğin gece propaganda yapmak ya da "Sayın Öcalan" demekle ilgili dosyalar elenecek.

AKP kurmaylarının verdiği bilgilere göre, Genel Kurul'a indirilecek fezlekeler arasında yüzkızartıcı suçlar, yolsuzluk dosyaları olacak.

Terörü teşvik, silahlanma çağrısı, kamu görevlilerine saldırı , cinsel taciz dosyalarında da yargının önü açılacak. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin fezkekesinin de gündemme taşınması bekleniyor.

Bu süreçte istişare devam edecek.

Hazırlık komisyonunda dosyalar tek tek incelenecek. Belirlenen ilkeler üzerinden de adımlar atılacak.

Hazırlık komisyonu kurulması sonrasında iki aya yakın bir süre çalışma yapılacak. İlgili milletvekilleri tek tek dinlenecek.

Ardından karma komisyon toplanacak görüş oluşturacak. O kanaatler de Genel Kurul'da milletvekillerininin oylarına sunulacak. Nihai karar verilecek. (cnnturk.com)