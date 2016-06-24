Dokunulmazlık Venedik Komisyonu’na havale



AKPM, Avrupa’nın anayasal konulardaki en yetkin organı olan Venedik Komisyonu'ndan Türkiye'de yasama dokunulmazlığıyla ilgili son uygulamanın Avrupa hukuk normlarıyla bağdaşıklığı konusunda bir görüş raporu talep etti.

Karar, AKPM genel kurulunda Avrupa’da parlamenter dokunulmazlığı hakkında bugün tartışılıp kabul edilen karar tasarısıyla alındı. Karara oylama sırasında eklenen bir paragrafta, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığıyla ilgili 83’üncü maddesine eklenen geçici maddenin Avrupa hukuk normlarıyla uyumu konusunda Venedik Komisyonu’ndan görüş raporu istendi. AKPM böylelikle, geçici madde kapsamında haklarında fezleke bulunan TBMM üyesi 139 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının Avrupa hukuk normlarıyla uyumunu sorgulamak istiyor.

Rapor sonbaharda

AKPM bu yıl mart ayında da Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasaklarının Avrupa hukuk normlarına uyumu konusunda Venedik Komisyonu’ndan görüş istemiş, bu görüş 11 Haziran 2016 tarihinde yayımlanmıştı. Üyeleri arasında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Konseyi’ne bağlı çalışan Strasbourg merkezli Venedik Komisyonu’nun yasama dokunulmazlığı hakkındaki raporunu sonbahar aylarında yayımlayabileceği belirtiliyor.

AKPM tarafından kabul edilen karar metninde, yasama dokunulmazlığının “temel demokratik güvence” olduğu hatırlatılıp bu konuda yapılacak her türlü değişikliğin "hedef, kriter ve etkilerinin derinlemesine incelenmesi, demagoji ve popülizmden uzak rasyonel yöntemle hazırlanması ve objektif biçimde toplumda tartışılması gerektiği" görüşü not edildi.

“Yasama dönemi boyunca ve sonrasında siyasi azınlık üyelerinin bütünlük ve haklarının muhafaza edilmesinin şart olduğu” belirtildi.

Hakkında fezleke bulunan üyeler

Kararda, AKPM üyelerinin özel bir dokunulmazlık zırhıyla donatılmış olduğu hatırlatıldı. AKPM’nin, üyesi olan parlamenterler hakkındaki dokunulmazlık kararlarını inceleyeceği kaydedildi. AKPM Türkiye heyetinde görev yapan 2’si asil (Ertuğrul Kürkçü, Filiz Demir Kerestecioğlu), 2'si yedek (Feleknaz Uca, Hişyar Özsoy) 4 HDP milletvekili, ayrıca AKPM’nin AKP’li üyelerinden Suat Önal hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için adli fezleke bulunuyor.

AKPM, Avrupa Konseyi tüzüğü ve Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşma hükümleri gereği AKPM üyelerinin kürsü ve yasama dokunulmazlıkları olduğunu hatırlatıp, üye devletleri bu alanda Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleriyle uyumlu hareket etmeleri konusunda da uyardı. Türkiye, söz konusu Anlaşma’ya 7 Ocak 1960 tarihinde taraf olmuştu.