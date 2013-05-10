'Dokunulmazlık kalpazanlıklara ve dolandırıcılıklara var, bana yok'

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nde hakkında görülen ilk iki duruşmaya katılmadığı için 3. duruşmaya zorla getirilmesi yönünde karar çıkan CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, hakkında çıkan yakalama kararı için, “Öyle hukuk dışı bir mızrak oluşturdular ki, bunu içine alacak çuval bulmakta zorlanıyorlar” dedi. Dokunulmazlığa karşı olduğunu kaydeden Cihaner, “Ama bu da hukuki bir müessesedir. Nasıl ki kalpazanlıklara ve dolandırıcılıklara uyguluyorsanız, diğer suçlarda da uygulamanız gerekirdi” dedi.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Cihaner, zorla getirme kararına ilişkin, “Bununla ilgili yorum yapmaya gerek var mı, bilmiyorum. Çünkü temeli olmayan bir binanın bacasıyla ilgili yorum gibidir. Olmaması gereken bir davanın olmaması gereken bir talebi üzerine yorum yapmanın hukuken değeri yok. Öyle hukuk dışı bir mızrak oluşturduklar ki, bunu içine alacak çuval bulmakta zorlanıyorlar. Her aşamasında sıkıntılar çıkıyor. İddia zaten absürttü.”

Parlamento üyesi olduğunu anımsattığımız Cihaner, “Şimdi benim siyasi kişiliğim var, parlamento üyesiyim. Türkiye ’de daha önce de parlamento üyeleriyle ilgili benzer kararlar çıktı. Bir kere her şeyden önce her kararın hukuki bir zemini olması lazım. Kararlar inandırıcılıklarını sadır oldukları makamdan almazlar. Onun bir geçmişi vardır, inandırıcılığı vardır, meşruiyeti vardır. Baştan aşağı hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş deliller söz konusudur. Dokunulmazlığa prensip olarak karşı olmama rağmen ama bu da bir hukuki müessedir. Nasıl ki kalpazanlıklara ve dolandırıcılıklara uyguluyorsanız, diğer suçlarda da uygulamanız gerekirdi” dedi.

Kararın TBMM’ye mi, yoksa Emniyet’e mi gönderileceği konusuna ilişkin de Cihaner, “Mahkemenin ne yapacağını bilmiyorum, hepimiz göreceğiz. Önce duruşma tutanaklarını ve yapılan işlemleri görmem lazım. Daha sonra müdafilerimle değerlendirme yapacağım. Türkiye’de hiçbir şeyi kestiremezsiniz. Bunu diyebilmemiz için hukuk devletinin kırıntılarının olduğu bir dönemde yaşıyor olmamız lazım. Onun olmadığı bir ülkede bunları zaten yaşamazdık. Nasıl olacak, bilemiyorum. Daha önce de bu tarz kararlar verildi ama mahkemeler infaz etmedi. O konuda bir yorum yapamıyorum” diye konuştu.