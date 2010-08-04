-DOKUNMADAN ALIŞ-VERİŞ DÖNEMİ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Visa Europe ve Akbank, tüm operatörleri kapsayacak, telefon cihazından bağımsız temassız mobil ödeme uygulamasını hayata geçirecek. Her iki kuruluş arasındaki işbirliği ile Türkiye'de hafıza kartı girişi bulunan telefon sahipleri, cep telefonlarına NFC (yakın alan iletişimi) özellikli hafıza kartı (micro-SD) takarak cep telefonları ile dünyadaki tüm Visa temassız alışveriş noktalarında mobil ödeme yapabilecek. Uygulamanın tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaşgil, geçtiğimiz yıl Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) açıkladığı verilere göre, 5 yılda Türkiye'de elektronik ticaretin 7,5 kat arttığını hatırlatarak, 30 milyon internet kullanıcısı ve 85 milyon civarında cep telefonu abonesi bulunan Türkiye'de mobiliteye önem veren, teknolojiyi yakından izleyen ve yenilikleri hızla benimseyen geniş bir kesim bulunduğunu söyledi. Soruları da yanıtlayan Binbaşgil, kullanımda bir iletişim maliyeti olmayacağını, kullanımın Akbank'ın kredi kartı ekstresine yansıyacağını ifade etti. -TÜRKİYE, AVRUPA'YA "İLKLERİ" İHRAÇ EDİYOR- Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman ise kart adetlerinde Türkiye'nin Avrupa'da İngiltere'nin ardından 2. en büyük pazar, alışverişte kart kullanımında ise 4. en büyük pazar olduğunu anımsattı. Türkiye'nin, ödeme sistemleri ve ürün tasarımında yenilik merkezi haline geldiğini vurgulayan Ülman, ''Fikirlerin doğduğu, geliştirildiği, uygulandığı bir inovasyon merkezi durumuna gelen Türkiye'deki ilkler, artık Avrupa'daki ödeme sistemlerinin yönünü belirlemektedir. Türkiye, Visa Europe için uluslararası yenilikçi üssü oldu. Teknoloji açısından çok iyi bir altyapıya sahibiz. Türkiye, geldiği noktada Avrupa'ya birtakım ilkleri ihraç etme imkanına kavuştu'' şeklinde konuştu. Temmuz 2010 itibarıyla Visa Europe'un inovasyon haritasında 25 farklı ürünün yer aldığını belirten Ülman, ''2007'de kendimize 5 yıllık hedef koymuş ve '5 yıl sonra gelirlerimizin yüzde 25'i o anda var olmayan ürünlerden gelecek' demiştik. Bugün bu hedefe son derece emin adımlarla ilerliyoruz'' dedi. Akbank ödeme sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mine Könüman ise cep telefonlarının kredi kartı gibi kullanılacağı uygulamanın, Avrupa ve Türkiye'de ilk defa cihaz bağımsız tüm operatörleri kapsayacağını, uygulamada temassız ödeme sistemlerinin tüm güvenlik unsurlarının bulunacağını belirtti. Visa Europe Mobil Teknolojiler Bölüm Başkanı Mary Carol Harris de teknolojinin nasıl uygulandığına dair bir sunum yaptı. Harris, cep telefonlarının yüzde 80'inin yeni uygulamada gerekli olan bellek kartını desteklediğini ifade etti.