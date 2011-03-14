'Dokunan yanıyor, yanana kadar dokunacağız'

T24 - Binlerce kişi, dün “basın özgürlüğü” için Beyoğlu’ndaydı. Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun çağrısıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyen topluluk, tutuklu gazetecilerin fotoğraflarını taşıdı, ağızlarını siyah bantlarla kapattı, “Özgür basın susturulamaz”, “Hepimiz Ahmet’iz, hepimiz Nedim’iz”, “Susma haykır özgür basın haktır” sloganları attı...

Türkiye genelinde yerel ve ulusal 92 meslek kurulunun oluşturduğu Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun çağrısıyla Beyoğlu’nda toplanan binlerce kişi basın özgürlüğü için yürüdü.

Saat 12.00’de Galatasaray Meydanı’nda buluşan grup arasında, TGS Genel Başkanı ve Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanı Ercan Sadık İpekçi, CHP İstanbul Milletvekilleri Çetin Soysal, Mehmet Sevigen ve Necla Arat, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Arif Sağ ile gazeteciler Uğur Dündar, Tufan Türenç, Oktay Ekşi, Ferai Tınç, Leyla Umar, İdris Akyüz, Yalçın Bayer, Musa Kart, Mustafa Sönmez, Miyase İlknur, Turgut Kazan, Melih Aşık, Necati Doğru da vardı.

Siyah bantlı tepki

Tutuklu gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan gruptaki bazı gazeteciler, ağızlarını siyah bantlarla kapattı. Gruptakiler, “Gazetecilere Özgürlük hemen şimdi adalet”, “Özgür basın varsa özgür toplum vardır” yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlarla “TCK 301 değişsin”, “Hepimiz Ahmet’iz,hepimiz Nedim’iz”, “Gazetecilere özgürlük”, “Gazeteciysen boyun eğmeyeceksin, Boyun eğeceksen gazeteciyim demeyeceksin”, “Özgür basın susturulamaz” yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş sırasında “Özgür basın susturulamaz”, “Direne direne kazanacağız”, “Ahmet çıkacak yine yazacak”, “Susma haykır özgür basın haktır”, “Hrant için adalet için”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı.

Taksim Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını yapan Ercan Sadık İpekçi, gazetecinin birinci görevinin halkın gerçekleri öğrenme hakkına saygı duymak olduğunu belirtti. İpekçi, gazetecilerin, görevlerinin özelliği itibariyle her zaman devlet baskısına muhatap olduklarını belirterek, şunları söyledi:

Yasayla koruyun

“Gazeteciler, mesleki faaliyetlerini özgürce yapabilmeleri, halka gerçekleri korkmadan anlatabilmeleri için yasalarla korunmalıdır. Haklarındaki takibatlar gerekçe gösterilerek, evlerinden, otel odalarından apar topar gözaltına alınarak gözdağı verilmemelidir. Gazeteciler hükümetin ve çıkar gruplarının her türlü müdahalesine kapalıdır. Yalnızca meslektaşlarının yargılarını kabul ederler. Kanunlara saygılıyız, ancak meslek ilkelerine uygun gazetecilik faaliyetlerinin engellenmesi karşısında direneceğimizi susmayacağımızı bir kez ilan ediyoruz.

68 emekçi hapiste

Cezaevlerinde 68 basın emekçisi var. 2009’dan bugüne 30 gazeteci tahliye edildi ancak davalar devam ediyor. Son dönemlerde, en az 98 gazeteci cezaevi koşullarını görmüş durumda. Tutuksuz olarak yargılanan en az 45 gazeteci hakkında verilmiş mahkumiyet kararları var. 150’ye yakın gazeteci cezaevine girme tehdidi altında. 2000’den fazla dava, 4000’den fazla soruşturma devam ediyor. Bu durum, bu ülkeyi yönetenlerin eseridir. Halkınızın sesine kulak verin. Cezaevlerindeki tüm gazetecileri özgür bırakın.”

İstiklal buluşması

İSTİKLAL Caddesi’ni dolduran ve aralarında Tufan Türenç, Yılmaz Özdil, Sedat Ergin, Uğur Dündar, Ahmet Hakan, Yalçın Bayer ve Mine Kırıkkanat gibi gazetecilerin de bulunduğu binlerce kişi, basına özgürlük istedi. Taksim Meydanı’nda son bulan yürüyüş sırasında vatandaşlar da topluluğa alkışlayarak destek verdi.



