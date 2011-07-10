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DOKUMA ATÖLYESİNDE YANGIN BURSA (A.A)

10 Temmuz 2011 13:17

-DOKUMA ATÖLYESİNDE YANGIN BURSA (A.A) - 10.07.2011 - Bursa'da bir dokuma atölyesinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Cadde Can Sokak'ta faaliyet gösteren bir dokuma atölyesinde aspiratörden çıkan kıvılcımların ipliklere sıçraması sonucu yangın çıktı.  Yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı. Bu sırada yangın tüpüyle alevlere müdahale etmek isteyen iş yeri çalışanı Fatih Demir alevlerin ortasında kaldı. Cep telefonuyla itfaiyeyi arayan genç işçi, dumanların arasından kurtularak dışarıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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