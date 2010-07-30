-DOKU REDDİNİ İLACI KULLANILMADAN İLK NAKİL ROMA (A.A) - 30.07.2010 - İtalya'nın Floransa kentinde, iki kanserli hastaya, "kök hücre takviyesi" ile doku reddi ilacı kullanılmadan nefes borusu nakli yapıldı. AOU Careggi Hastanesi Başhekimi Walter Giovannini'nin verdiği bilgiye göre, 31 yaşındaki Çek hasta ve 19 yaşındaki İngiliz hasta, 3-13 Temmuzda ameliyat edildi. İngiliz kadın, ameliyattan 3-4 gün sonra konuşmaya başladı. Hastaların ikisi de hastaneden taburcu oldu. Dr. Paolo Macchiarini, ilk nefes borusu naklini iki yıl önce İspanya'da Kolombiyalı kadın hastaya yaptı ve doku nakli reddini engelleyen, ancak vücudu yıpratıcı ilacı kullanılmadı. İtalya'nın Ulusal Organ Nakli Merkezi'nin Müdürü Alasseandro Nanni Costa, yeni nakil tekniği ile doku reddini önleyen ilaç da verilmeyerek çok büyük aşama kaydedildiğini, biyotekloji kullanıldığını açıkladı. Floransa'daki nefes borusu nakli, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisine (radyoterapi) uygun olmayan organlardan olan nefes borusu için çok önemli sayılıyor. Ameliyatı yapan Dr. Macchiarini, Floransa'da düzenlenen basın toplantısında yeni tekniği gırtlak ve akciğer ameliyatlarına da uygulamayı düşündüğünü, ileride başka organlarda da kök hücre takviyesiyle nakil yapılabileceğini söyledi.