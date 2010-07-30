T24 LogoT24 Logo
Dünya

DOKU REDDİNİ İLACI KULLANILMADAN İLK NAKİL ROMA (A.A)

30 Temmuz 2010 23:50

-DOKU REDDİNİ İLACI KULLANILMADAN İLK NAKİL ROMA (A.A) - 30.07.2010 - İtalya'nın Floransa kentinde, iki kanserli hastaya, "kök hücre takviyesi" ile doku reddi ilacı kullanılmadan nefes borusu nakli yapıldı. AOU Careggi Hastanesi Başhekimi Walter Giovannini'nin verdiği bilgiye göre, 31 yaşındaki Çek hasta ve 19 yaşındaki İngiliz hasta, 3-13 Temmuzda ameliyat edildi. İngiliz kadın, ameliyattan 3-4 gün sonra konuşmaya başladı. Hastaların ikisi de hastaneden taburcu oldu. Dr. Paolo Macchiarini, ilk nefes borusu naklini iki yıl önce İspanya'da Kolombiyalı kadın hastaya yaptı ve doku nakli reddini engelleyen, ancak vücudu yıpratıcı ilacı kullanılmadı.  İtalya'nın Ulusal Organ Nakli Merkezi'nin Müdürü Alasseandro Nanni Costa, yeni nakil tekniği ile doku reddini önleyen ilaç da verilmeyerek çok büyük aşama kaydedildiğini, biyotekloji kullanıldığını açıkladı. Floransa'daki nefes borusu nakli, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisine (radyoterapi) uygun olmayan organlardan olan nefes borusu için çok önemli sayılıyor. Ameliyatı yapan Dr. Macchiarini, Floransa'da düzenlenen basın toplantısında yeni tekniği gırtlak ve akciğer ameliyatlarına da uygulamayı düşündüğünü, ileride başka organlarda da kök hücre takviyesiyle nakil yapılabileceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24