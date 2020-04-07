Doku ailesinin avukatı: Bazı haberler Gülistan'ın intihar ettiği yönünde yanlış bir algı oluşturuyor

Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, bazı haberlerin Gülistan'ın intihar ettiğiyle ilgili yanlış bir algı oluşturduğunu söyledi. Avukat Çimen, dosyada şüpheli Zeınal A. ve ailesi yönünden soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "Dosyada taleplerimizin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından henüz kabul edilmiş olması ve dosyanın bu erken aşamasında Müvekkilin intihar ettiğine dair yanlış bir algıya neden olacağı açık olan bu bir kısım haberlerin soruşturma dosyasında maddi olgularıyla örtüşmediği gibi Müvekkil Gülistan Doku'nun ailesinde derin bir üzüntüye neden oldu” ifadelerini kullandı.

Dersim'de 5 Ocak 2020 Pazar gününden beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya dair bugün de herhangi bir ize rastlanmadı. Doku ailesi, Güistan’ın kaybolmasında Zeınal A. ve ailesini sorumlu tutarken, soruşturma da sürüyor. bianet'te yer alan habere göre Gülistan'ın avukatı Ali Çimen, bazı haberlerin Gülistan’ı intihar etmiş gibi algı yarattığına dikkat çekti ve açıklama yayınladı. Çimen’in açıklaması şöyle:

"Haberlerle intihar algısı yaratılıyor"

“Müvekkil Gülistan Doku'nun kaybedilmesi olayı ilgili bir kısım medya kuruluşunda yapılan haberlerde özetle; 'intihar mektubu arkasında bırakarak Dinar Köprüsü üzerine giden üniversiteli genç kız bulunamadı' şeklinde yayınlar yapıldı.



“İş bu haberler kamuoyunda soruşturma dosyasıyla ilgili yanlış bir İntihar algısına neden olunduğundan Doku Ailesinin isteği ve savcılık hazırlık aşaması gizlilik kurallarına mümkün olduğunca riayet edilerek soruşturma dosyası ile ilgili Kamuoyunun bilgilendirilmesi lüzumu hasıl oldu.



“Müvekkil Gülistan Doku Munzur Üniversitesinde öğrenci olup aynı zamanda şehir merkezinde faaliyet gösteren Hanımeli pastahanesinde 16:00 ve 21:30 saatlerinde part time olarak çalışmaktadır. Müvekkil Gülistan 04.01.2020 tarihinde Hanımeli pastahanesinde çalışmaktayken saat: 20:08:51 de E. Y. adına kayıtlı ( şüphelinin polis babası ) ve şüpheli Zeınal A.'nın kullanımda olan 531 667.... numaralı cep telefonundan SMS alması üzerine çalıştığı iş yeri sahibinden izin alarak şüpheli Zeınal A. ile birlikte şüphelinin evine gitmişler.

"Müvekkil Gülistan Bir müddet orada kaldıktan sonra evden tek başına ayrılmak zorunda kalmıştır. Müvekkil Gülistan evden çıkmasına ardından şüpheli tarafından zorla araca bindirilmek istemiştir. Bu durumu gören vatandaşlar polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler o sırada şüphelinin üzerinde kimliği bulunmaması üzerine gözaltına almak istemişlerdir. Şüpheli Zeınal polis olan babasını olay yerine çağırmış.



“Bu anlatım Müvekkil Gülistanın kaybedilmesi olayının bir önceki gecesine ait bir olup ne şüpheli Zeınal'ın ne de babası E. Y. ve annesinin ifadelerinde her hangi bir şekilde bahis dahi edilmemiştir. Şüpheli tarafından Müvekkil Gülistana yönelik zor kullanımı olayı Müvekkilin olaydan sonra 04.01.2020 gecesi kaldığı öğretmeni tarafından Emniyete kendiliğinden giderek verdiği ifadesine belirtilmesi sonrasında ortaya çıktı.

"Cep telefonu sinyali 5 Ocak günü 12:21'den itibaren kesik"

“Müvekkil 04.01.2020 gecesi öğretmenin evinde kaldıktan sonra sabah kahvaltı yapıp evden ayrılmıştır. Müvekkil 05.01.2020 tarihinde şüphelinin çalıştığı iş yerine 11.30 sıralarında gitti. Bu iş yeri önünden soruşturma dosyasında bulunan görüntü inceleme tutanakları ile iş yeri diğer çalışanları tanıkların beyanlarına göre şüpheli ile Müvekkil Gülistan tartışmışlardır. Kamera Görüntülerinde Şüpheli tarafından Müvekkile el kol hareketleri yapılarak , bağırılarak bir şeyler söylendiği görülmektedir. Müvekkil Gülistan bu olay sonrasında Munzur Üniversitesi yakınlarına bulunan dinar köprüsüne gitmiştir. Müvekkilin Gülistanın köprüde 05.01.2020 günü saat 12:21:29 da cep telefonu sinyal bilgileri kesildi.

“Müvekkili merak eden arkadaşları şüpheli Zeınal' ı onlarca kez aramalarına ve ısrarlarına rağmen şüpheli saat 19:00 kadar ortaya çıkmamış ve Müvekkilin arkadaşları ile görüşmemiştir. Soruşturma dosyasında şüpheli Zeınal' ın hareketlerini gösteren güvenlik kamarası görüntülerinde Müvekkil Gülistan açısından kritik anlar olan 16:00 ile 19:00 saatlerinde ne yaptığı tespit edilememiştir. Şüpheli Müvekkilin arkadaşlarıyla sadece watsap üzerinden yazışma şeklinde görüşme yapmıştır. Bu görüşmelerinin birinde ' biliyorum ama kendine onu getirdi, artistik yapmaya başladı ,ama kız dun gece başım bela getirdi, ben 1 saat polislerle uğraştım, onun için büyük kavga oldu evde ' demiştir. Şüpheli 19:00 sıralarında Müvekkilin arkadaşıyla görüştü.

"Bir tanık ifadesini değiştirdi"

"Müvekkilin arkadaşları tüm aramalarına rağmen müvekkile ulaşamamaları üzerine Emniyet Müdürlüğüne gitmişler ve şüpheli ile yaptıkları watsap görüşmelerini de delil olarak sunmuşlardır. Emniyette ifadesi alınan Müvekkil Gülistan'ın üniversiteden arkadaşı Di. ifadesine her nasılsa '"beni yalnız bırakmayın kendimi kötü hissediyorum ben kendimi munzura atmaya gidiyorum" yazılmıştır. Di. daha sonra Savcılığa giderek kendisinin böyle bir beyanı olmadığı açıkça belirtti.



"İlk aşamada tanık Di.'nin bu maniple edilmiş beyanı, Müvekkilin yurt odasında olaydan bir yıl önce şaka amaçlı yazdığı onlarca tanık beyanı ile sabit olan vasiyetname başlıklı yazı ve Müvekkil Gülistan'ın Dinar Köprüsü'nde 12.21.29 saatinde cep telefon sinyal bilgilerinin kesilmesi bir arada değerlendirilerek Müvekkil Gülistan ın köprüden intihar ettiği algısı oluşturuldu.

"Ama bu yanlış algı dosyada bulunan ve güvenilir tanık olma kriteri taşıyan Munzur Üniversitede çalışan 2 kişinin 05.01.2020 günü saat 16:40 da Müvekkili açıkça tarif ederek Müvekkilin atladığı iddia edilen saatten çok sonra şehir merkezine doğru ilerlerken gördüklerine dair kendiliklerinden Emniyete giderek verdikleri beyanları sonrasında çürümüştür. Kaldı ki ; Müvekkil Gülistan'ın cep telefonuna E. Y. adına kayıtlı ( şüphelinin polis babası ) ve şüpheli Zeınal'ın kullanımda olan 531 667.... numaralı cep telefonundan 16.26:16 da 4 saniyelik görüşme yapıldığı da görülmektedir.



“Tüm bu anlatımlar ışığında dosyada şüpheli Zeınal A. ve ailesi yönünden soruşturmanın devam ediyor olması, soruşturma dosyasında taleplerimizin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından henüz kabul edilmiş olması ve dosyanın bu erken aşamasında Müvekkilin intihar ettiğine dair yanlış bir algıya neden olacağı açık olan bu bir kısım haberlerin soruşturma dosyasında maddi olgularıyla örtüşmediği gibi Müvekkil Gülistan Doku'nun ailesinde derin bir üzüntüye neden oldu”