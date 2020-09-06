Doktorundan Koronavirüs'e yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüs'e yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama geldi. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" dedi.

Son günlerde Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları gündeme gelmişti Söz konusu iddiaların ardından Nihat Hatipoğlu’nun doktoru Ersin Günay, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulundu.

Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Hatipoğlu, hastanede tedavi altına alınmıştı. Hatipoğluûn oğlu Osman Hatipoğlu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'da babası için yapılan bazı paylaşımlara tepki göstermiş, "Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; De ki: Kininizle geberin" demişti.

Yoğun bakıma alındığı iddialarına oğlu yanıt vermişti

Ardından babasının yoğun bakıma kaldırıldığı haberlerine ilişkin açıklama yapan Osman Hatipoğlu, “Hocamızın durumu Allah’ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil" ifadelerini kullanmıştı.

Nihat Hatipoğlu, "Ne sandınız, biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız?" demişti

Nihat Hatipoğlu da hastalığına sevinenler olduğunu belirterek, "Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşanlar ne sandınız, biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız?" düşüncesini dile getirmişti.