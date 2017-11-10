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Doktorundan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bilinci daha açık, sorulara yazarak yanıt veriyor

Prof. İbiş, Deniz Baykal'ın uyanık kaldığı sürelerin de uzadığını söyledi

10 Kasım 2017 21:29

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, tedavisi devam eden CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 

Baykal'ın sağlık durumunun olumlu yönde geliştiğini aktaran İbiş, "Genel durumu bir önceki açıklamamıza göre daha iyi. Yaşamsal bulguları iyi. Daha uzun süre uyanık kalabiliyor. Deniz Bey yazabiliyor, hesap yapabiliyor, aileyi tanıyor, sesleri ayırt edebiliyor. Konuşma çabası var, dudak hareketlerinden bunu arkadaşlarımız çok rahat anlayabiliyorlar. Duyduklarını daha iyi anlıyor, anlamlandırıyor. Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu, başıyla selamlayarak anladığını belirtmiş, ifade etmiş oldu" dedi.

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