Doktorun garajından antika Bugatti çıktı

İngiltere'de ölen bir doktorun garajında, yaklaşık 50 yıldır kullanılmayan 1937 üretimi hazine niteliğinde Bugatti araç bulundu. Aracın değeri yaklaşık 7 milyon TL.



Doktorun yakınları, arabayı görünce hiç sevinemedi, bir hurdayla uğraşmak zorunda kalacaklarını düşündü ama arabanın değeri ortaya çıkınca durum değişti.



Harold Carr adlı doktor öldükten sonra yakınlarının bulduğu aracın, sadece 17 adet üretilen 57S Atlante tipi olduğu belirtildi.



Doktorun birkaç yıl kullandıktan sonra garaja sakladığı aracın sadece 26 bin 284 kilometrede olduğu kaydedildi.



Paris'te gelecek ay açık artırmaya çıkarılacak aracın değerinin en az 4,35 milyon dolar (yaklaşık 6 milyon 720 bin TL) olduğu belirtiliyor.