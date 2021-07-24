Doktorun boğazını kestikten sonra serbest kalan Emrah Danışman yeniden tutuklandı

İstanbul'daki Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda önce iki kadın doktora laf atan ve tepki gösteren Dr. Süleyman Dönmezler'in boğazını şişe camıyla keserek ağır yaralayan Emrah Danışman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda 'laf atma' tartışmasında psikiyatri asistanının boğazını kırık cam şişesiyle keserek ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Emrah Danışman'ın tahliyesine Cumhuriyet Savcısı tahliye kararına itiraz etti.

Üst mahkemenin itirazı kabul etmesinin ardından tekrar gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olarak çalışan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü, sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı anlatılıyor.

Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak, Dönmezler'in boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, 12 Haziran'da tutuklanan sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi ancak geçen ay yurt dışına çıkış yasağı getirilen Danışman'a en yakın karakola giderek imza vermesi yönünde adli kontrol getirildi.