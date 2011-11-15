'Doktoru gözüm tutmadı' diyen 5 lira fazla ödeyecek

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Tebliğ değişti

Muayene sayılarındaki hızlı artış, kamuyu harekete geçirdi. 2008 yılında 217 milyon kişi hastaneye giderken, bunun 207 milyonunu ayaktan muayeneler oluşturdu. Tedavileri içinse 7 milyar lira harcandı.2009 yılında ayaktan muayene olan hasta sayısı 235 milyona çıkarken, bunların tedavi gideri 8 milyar liraya ulaştı.2010 yılına gelindiğinde kamu, özel ve üniversite hastanelerine giden sayısı 278 milyon oldu. Tedavi giderleri için 18.5 milyar lira harcandı. Ayaktan muayene olan hasta sayısı ise 262 milyona çıkarken, tedavi giderleri 9 milyar oldu.2011 yılının ilk 5 ayında ise ayakta muayene olan hasta sayısı, 2010 yılının ilk 5 ayına göre yüzde 20 oranında artış gösterdi. 2010 yılının 5 ayında 7.6 milyon kişi hastaneye giderken; 2011 yılında bu sayı 9.2 milyona yükseldi. Burada en büyük artış yüzde 25 ile özel hastanelerde oldu. Bunu yüzde 22 ile devlete ait 2.basamak sağlık tesisleri izledi. Muayene sayılarındaki hızlı artışa karşın, tedavi giderlerindeki artış aynı oranda olmadı. SGK’nin ilaçtan sonra hastaneler için de uygulamaya soktuğu ‘global bütçe’ sayesinde kamu; muayene sayısındaki yüzde 20’lik artışa karşın; tedavi giderlerindeki artışı yüzde 1.3’te tutmayı başardı.Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklik 5 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girdi.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 10 gün içinde aynı branşta farklı hastanelerde muayene olan bir kişi muayene ücretine ilaveten 5 lira fazla ödeyecek. Yani Devlet Hastaneleri ve üniversite hastanelerinde 5 lira olan muayene ücreti 10 liraya çıkacak.İkinci muayenenin özel hastanede olması durumunda ise muayene ücreti 12 liradan 17 liraya yükselecek.Örneğin; devlet hastanesinde dahiliye doktoruna muayene olan Ayşe Hanım, 10 günden önce bir özel hastanede dahiliye doktoruna giderse muayene ücreti 12 lira yerine 17 lira olacak. Özel hastane yerine başka bir devlet hastanesine giderse 5 lira yerine 10 lira muayene ücreti ödeyecek. Ancak acil durumlar ile kronik hastalıklar bu durumdan muaf olacak. Bu durumda normal muayene ücretleri geçerli olacak.SUT’ta yapılan bir değişiklik de askeri sağlık kuruluşlarıyla ilgili. Buna göre askeri hastanelerce tahsil edilen muayene ücretleri de diğer sivil sağlık kuruluşlarında olduğu gibi bundan sonra eczaneler tarafından tahsil edilecek.