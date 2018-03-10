T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doktoru dövüp, zorla ambulanstaki hasta annesine refakat ettirdi

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)- ADANA'da Harun Ç

10 Mart 2018 13:39

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da Harun Ç. (28), özel tıp merkezinden hastaneye sevk edilen annesini götürecek ambulansa doktoru dövüp zorla bindirdi. Şüpheli, annesinin hastaneye getirilmesinin ardından doktoru bıraktı.
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi\'ndeki bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Ç., solunum yolu yetmezliği nedeniyle fenalaş annesini evinin yakınındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra çağrılan özel ambulans ile hastaneye sevk edileceği belirtildi. Annesinin durumunun ağır olduğunu ve ambulansa doktorun da gelmesini isteyen Harun Ç.\'ye olumsuz yanıt verildi. Bunun üzerine Harun Ç. ve hastane yetkilileri arasında tartışma çıktı. Hastanenin doktoru Cemal Hasanoğlu\'nu önce döven Harun Ç., daha sonra annesinin götürüleceği ambulansa zorla bindirdi. Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine polis, kentteki hastanelerin çevrelerinde güvenlik önlemi aldı. Harun Ç., zorla ambulansa bindirdiği doktoru, sevk edilen hastaneye ulaşıncaya kadar indirmedi. Hasta kadının hastaneye yatışı yapıldıktan sonra Dr. Cemal Hasanoğlu, aynı ambulans ile tıp merkezine döndü. Yaşadığı olayın şokunu atlamayan doktor, polis eşliğinde Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne giderek şikayetçi oldu. Hastanede gözaltına alınan Harun Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİ ADANA DHA ADANA HarunOlaySeyhanOnur MahallesiHarunBuradaAnnesininBununHastaneninCemal HasanoğluTıpHastaDr Cemal HasanoğluYaşadığıPolis MerkeziHastanedeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24