Doktoru, CHP'li Bingöl'ün yürüyüşe devam etmesine izin vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne eşlik ederken fenalaşarak hastaneye kaldırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl taburcu edildi.

Hastane Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin, yaptığı açıklamada, Bingöl'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, tüm sağlık değerlerinin normal olduğunu ve tedavisinin tamamlandığını söyledi.

Kardiyologlar tarafından yapılan tetkikler sonrasında Bingöl'ün taburcu olmasına karar verildiğini ancak istirahat etmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Kardiyolog hekimimiz yürüyüşe devam etmesine izin vermedi. İstirahat edecek. Efor sarf etmeyecek. Şu anda tüm sağlık değerleri normal" diye konuştu.