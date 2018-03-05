Doktoru, "Bayılınca dönüşü muhteşem oluyor" dedi; son 2 maçta 7 gol attı

Bundan 2 hafta önce oynanan Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada baygınlık geçiren Gomis herkesi korkutmuştu. Daha sonra doktoru tarafından "Bu ona arada bir olur. Daha önce de böyle bayıl ama bayılınca dönüşü muhteşem oluyor" açıklaması futbolseverleri rahatlatmıştı.

Bafetimbi Gomis, yaşanan bu olayın ardından çıktığı 2 lig maçında tam 7 gol attı. Bursaspor'a 3, Karabükspor'a 4 gol atan Gomis, doktorunu haklı çıkarttı.

Ayrıca Gomis'in çocukluk arkadaşı Demir Grup Sivasspor'un oyuncusu Carl Medjani beIN Sports'ta yayınlanan VIP programına konuk oldu.



Programda Gomis ile ilgili konuşan Medjani, "Sizler çok korktunuz ama endişeye gerek yok. Ben size anlatıyım. Gomis benim çocukluk arkadaşım. Ona karşı ilk kez 14 yaşında oynamıştım, o zaman da bayılmıştı. Gözleri dönmüştü, çok korktuk. Uyandı 'Bana ne oldu?' dedi. Testler yapıldı ama problemi yoktu. Sonra bir kere daha bayıldı ve kalktı 2 gol attı. Endileşenmeye gerek yok, bu onun için normal'' dedi.