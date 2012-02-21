Doktorsuz ambulans



T24- Sağlık Bakanlığı, ambulanslarda doktorların yerini zamanla acil tıp teknisyeninin alacağını açıkladı. Uygulamaya sendikadan itiraz var: “Türkiye’de ambulansta kalma süresi uzun, ilk müdahale için doktorlara ihtiyaç var.”

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ali Coşkun, ambulanslarda doktor bulundurma uygulamasından yavaş yavaş paramedik (hastanın hastaneye naklinde acil yardımdan sorumlu kişi) ve acil tıp teknisyeni (ATT) bulundurma uygulamasına geçtiklerini açıkladı. “3 bin ambulansımız var. Doktor sayımız ise az” diyen Coşkun, bakanlık olarak paramedik ve ATT’lere ciddi eğitim verdiklerini belirtti. Coşkun özetle şunları söyledi:

Daha etkin kullanılmalı

“Avrupa ve gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de ciddi bir doktor eksiği var. Avrupa, Amerika ve Kanada gibi ülkelerde acil sağlık hizmetleri, ambulans hizmetleri paramedikler ve ATT’ler tarafından yürütülüyor. 2009 itibariyle biz de bu uygulamaya geçmeye başladık.”

Doktorlusu da var

Ambulansların beklediği 1713 istasyonumuzda (hastaneler hariç) birden fazla ambulansımız bulunuyor. Bu ambulanslarda 2 bin 571 paramedik, 10 bin 596 teknisyen çalışıyor. Bu istasyonların 422 tanesi doktorlu. Herhangi bir yetki aşımı durumunda paramedikler ya da ATT’ler İstanbul’da 2, diğer illerde 1 tane olan komuta kontrol merkezlerindeki (112) doktorlarımızı arayarak bilgi alışverişi yapabiliyorlar. Bakanlık olarak paramedik ve ATT’lere ciddi eğitimler veriyoruz. Hatta paramedikler ambulans sürüş eğitimi bile alıyorlar. Paramedikler hastaneye ulaşıncaya kadar hastaya acil ilaçları ve serumları veriyor, kalp, akciğer canlandırması yapabiliyor. Doğum eylemine müdahale edebiliyorlar. ATT’ler ise damar yolu açma, solunum yolu açma, hastayı taşıma teknikleri, kırık çıkıkları tespit etme, kanama kontrolleri, temel yaşam desteği gibi eğitimler alıyorlar.”

Sendika: Doktor şart

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ise uygulamayı eleştirerek şöyle dedi: “SES olarak biz 112’lerde doktor bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta ilk müdahale paramediklerle yapılamaz. Ayrıca gelişmiş ülkelerde hastanın ambulansta kaldığı süre çok kısa. Bu süre Türkiye’de çok uzuyor. Bazen hastaneler hasta kabul etmiyor. O nedenle ambulanslarda mutlaka doktor bulundurulması gerekiyor.”



