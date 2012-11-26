Doktorluk giderek korkulan bir meslek haline geliyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda dinlenen Psikiyatrist Prof. Dr. Erol Göka, “Hekimlik giderek korkulan bir meslek haline geliyor, çoğu hekim çocuğunun hekim olmasını istemiyor” dedi. Göka’ya göre, Millet olarak savaşçı bir karaktere sahip olduğumuz için sorunları savaşarak çözme eğilimindeyiz. Bu, eğilim hayatın her alanına yansıyor.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığında toplanan komisyonda, Pof. Dr. Erol Göka’nın değerlendirmeleri şöyle:

-Şiddet konuşulurken şiddetin toplumsal ve bireysel nedenlerinden başlamak daha doğru olur.

-Millet olarak tarihten gelen savaşçı bir fıtrata sahibiz. Sorunları savaşarak çözme eğilimimiz var. Bu hayatın her alanına sirayet ediyor.

-Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma potansiyeli asker ve polisleri bir kenara bıraktığımızda diğer tüm çalışanlardan daha fazladır. Bunun sebebi sağlık çalışanlarının kaygılı ve korkulu, sağlıklarından endişe eden insanlarla muhatap olmasıdır.

Hekime artan şiddete rakam yok, ancak gözlem var

-Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin arttığını gösteren kesin rakamlar yok ama gözlemler var. Medyada bu konunun yer alma sıklığından da bu sonuca rahatlıkla ulaşılabilir.

-Bu konu sağlık ortamında huzuru bozduğu için de ayrıca bir ilgiyi hak etmektedir.

-Karşılanamayan beklentiler insanları şiddete itiyor. İnsanlara durumu olduğundan iyi göstermek sonuç olarak şiddeti doğuruyor.

-Hekimler hizmet vermekle yükümlü olduğu insanları şikâyet etmek istemiyor.

Hekimlik giderek korkulan meslek haline geliyor

-Hekimlik giderek korkulan bir meslek haline geliyor, çoğu hekim çocuğunun hekim olmasını istemiyor.

-Hekimler giderek saygınlığını kaybediyor.

-Yöneticilerin bazı söylemleri de hekime olan saygının azalmasına neden oluyor.

-Hekimliği yalnızca bir meslek olarak değil aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak görmek gerekir.

-Tıp eğitiminde doktor-hasta ilişkileri hakkında öğrenciler aydınlatılmalı.

Bir hekimin meslektaşını suçlaması saygınlığı azaltıyor

-Bir hekimin diğer hekimleri suçlaması da hekimlere olan güveni azaltıyor.

-Medyanın bu konudaki tutumu da sağlık çalışanının saygınlığına zarar veriyor.

-Sağlıkla ilgili düzenlemelerde hekim ve sağlık çalışanının görüşleri mutlaka alınmalıdır. Vatandaşın beklentisini arttıran söylemlerden uzak durulmalıdır. Mevcut yetersizlikler ve gerekli ihtiyaçlar konusunda halk aydınlatılmalıdır.

-Hekimlerin çalışma şartları ve biçimleriyle ilgili medyada belgeseller yayınlanmalıdır.

-Hekimlerin mesleki ihtiyaçları karşılanmadığında hekimlik yapmama hakkı olmalıdır.

-Her hekimin ne kadar hasta bakacağını ve ne kadar süre ilgileneceğini belirleme hakkı olmalıdır.

-Hekimler hasta haklarını ihlal etmesini gerektirecek bir durum olduğunda görevi bırakabilmelidir.