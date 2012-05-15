Doktorlara kaçması için arka kapı yapılacak

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Çalışan Güvenliği Genelgesi’ne göre sağlık çalışanları için bir dizi önlem alınacak. Talimata göre güvenlik elemanları artırılacak, gerekli hallerde kullanılmak üzere sağlık çalışanları için alternatif çıkış yolları oluşturulacak. Bakanlık tarafından tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli bir ortam sağlanması amacıyla yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda, Çalışan Güvenliği Komitesi kurulacak ve beyaz kod uygulamasına geçilecek.

‘Beyaz Kod’ uygulamasının sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından takip edilerek, sistemin etkin şekilde yürütüleceği belirtilen Genelge’de şöyle denildi:

-Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek üzere halk sağlığı müdürlükleri ile il sağlık müdürlüklerinde de bir müdür yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır.

- Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edecek olup aylık olarak başhekimliğe rapor sunacaktır.

- Kurumlar şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden yapacak ve riskin yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden geçirilecek.

- Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi riskin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında yeterli güvenlik elemanı bulundurulacaktır.

- Güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera görüntüleri sürekli takip edilecek.

- İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma yönetimi konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve “sorun çözücü” olarak çalışmaları temin edilecektir.

- Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacaktır.

Hizmetten çekilme hakkı

Genelgede ayrıca sağlık çalışanlarının, sağlık hizmeti sunumu sırasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabileceği belirtildi.