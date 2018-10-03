Doktorlar, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Tabip Odası üyeleri, İstanbul Bahçelievler\'deki özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman\'ın hastası tarafından öldürülmesini protesto etti.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan Muğla Tabip Odası üyeleri adına açıklama yapan Dr. Vehip Keskin, \"Ülkemizde sağlık çalışanları her gün onlarca kez şiddet yaşamaktadır. Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana, hızlanarak yaygınlaşmakta, meslektaşlarımızı silahla yaralamaya veya öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmış, her şiddet vakasında yetkilileri bir kez daha göreve çağırmış, şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı niteliğe sahip cezalar öngören yasa tasarıları hazırlamış, bunların TBMM\'de kabul edilmesi için çaba sarf etmiştir. Yakın geçmişte meydana gelen başka şiddet vakalarının ardından Sağlık Bakanlığı\'ndan randevu talep edilmiş, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulması önerilmiştir. Ne yazık ki; bakanlık randevu taleplerine yanıt verme nezaketinde bile duyarsız. Dün karşılaştığımız saldırı, birkaç ay önce Eskişehir\'de yaşadığımız daha önceki nice benzerleri gibi sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi, sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilmeyecek ve ertelenmeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve sağlık bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından doktorlar ve sağlık çalışanları olaysız dağıldı.

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