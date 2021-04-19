Doktorlar "kalbi her an durabilir" demişti, Rus muhalif lider tutuklular için özel hastaneye kaldırıldı

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Rusya Cezaevi Servisi, açlık grevindeki tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin mahkumlar için özel bir hastaneye kaldırılmasına karar verdi.

Cezaevi Servisi, 44 yaşındaki muhalif liderin sağlık durumunun iyi olduğunu ve her gün düzenli olarak doktorlar tarafından durumunun kontrol edildiğini ifade etti.

Rusya'da doktorlar hafta sonu hapishanedeki Navalni'nin sağlık durumunun hızla kötüye gittiğini, "kalbinin her an durabileceğini" söylemiş ve hapishaneye erişim izni istemişti.