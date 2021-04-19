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Dünya

Doktorlar "kalbi her an durabilir" demişti, Rus muhalif lider tutuklular için özel hastaneye kaldırıldı

19 Nisan 2021 13:03

T24 Dış Haberler

Rusya Cezaevi Servisi, açlık grevindeki tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin mahkumlar için özel bir hastaneye kaldırılmasına karar verdi. 

Cezaevi Servisi, 44 yaşındaki muhalif liderin sağlık durumunun iyi olduğunu ve her gün düzenli olarak doktorlar tarafından durumunun kontrol edildiğini ifade etti.

Rusya'da doktorlar hafta sonu hapishanedeki Navalni'nin sağlık durumunun hızla kötüye gittiğini, "kalbinin her an durabileceğini" söylemiş ve hapishaneye erişim izni istemişti.

aleksey navalnirusmuhalif lider
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