-DOKTORLAR İSRAİL PARLAMENTOSU ÖNÜNDE TEL AVİV (A.A) - 31.07.2011 - Son iki haftadır İsrail gündeminin ilk sırasında oturan sosyal ve ekonomik sorunlara yönelik protestolar giderek ivme kazanırken, Tel Aviv'de ucuz konut isteyen protestocular bugün anayolları kapattı. Kudüs'te de Maliye Bakanlığı ile sözleşmelerinde uyuşamayan doktorlar, İsrail parlamentosu (Knesset) önünde protesto eylemi düzenledi. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nın da bulunduğu ana kavşakta, öğle saatlerinde motosikletleriyle anayolu kesen bir grup aktivist, trafiğin uzunca bir süre durmasına neden oldu. Çadırkent eylemleri de giderek büyürken, hükümetten daha ucuz konutlar sağlamasını isteyen protestocular polis tarafından dağıtıldı. Tel Aviv'de protestocuların merkezi konumundaki Rothschild Caddesi'nde karşılıklı kurulan çadırlara, evlerin kapılarında olduğu gibi tekli ve çiftli numaralar verilmeye başlandı. Tel Aviv'in diğer sokak ve caddeleri Ben Gurion ile Nordau ise konut protestocularının yeni ikametgahı oldu, gidiş-gelişli caddeleri bölen yeşil alanlar konut fiyatlarını protesto edenlerin çadırlarıyla doldu. -DOKTORLAR EYLEMDE- 4 aydır Maliye Bakanlığı ile toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan ve daha iyi çalışma koşulları mücadelesi veren kamu kesiminde çalışan doktorlar, sağlık görevlileri ve tıp öğrencileri de ülke çapında genel grevde. İsrailli sağlık sektörü çalışanlarının bugün Kudüs'te İsrail parlamentosu önünde düzenledikleri gösteriye, İsrail muhalefetinin lideri ve Kadima Partisi Başkanı Tzipi Livni de katılarak destek verdi. Açlık grevi yapan İsrail Tabipler Birliği Başkanı Dr. Leonid Eidelman da Netanyahu'dan, toplu sözleşme görüşmelerinin sonlandırılması için müdahale etmesi çağrısında bulundu. Kudüs'te yüzlerce kadın da bebek arabalarıyla yürüyerek, kreşler ve anaokulları ücretlerinin yüksekliğini protesto ettiler. -PROTESTOLARIN KURBANI MALİYE MÜSTEŞARI OLDU- İsrail hükümetini zor durumda bırakan bu yoğun ve sürekli protestoların kurbanı ise Maliye Bakanı Yuval Steinitz ile anlaşmazlığa düşen Maliye Bakanlığı Müsteşarı Haim Şani oldu. Şani görevinden istifa etti. Şani'nin istifası öncesinde, son günlerde Netanyahu'nun Maliye Bakanı Steinitz'i görevinden alacağı yolunda çeşitli söylentiler çıkmış, ancak Netanyahu bu söylentilere Steinitz'i öven konuşmalarla karşılık vermişti. Netanyahu, bugünkü olağan kabine toplantısında da bakanlardan oluşan bir komisyon oluşturacağını ve bu komisyonun protesto liderleriyle konuşarak, dertlerini dinleyeceğini belirtti. Netanyahu, geçen hafta da ülke çapında 50 bin konut üretimine imkan vermek amacıyla arsa tahsisine gidileceğine ilişkin bir plan sunmuş. ancak bu plan protestocuları tatmin etmemişti. İsrail Maliye Bakanı Steinitz ise protestocuların talep ettikleri reformların, Avrupa ülkeleri ve ABD'dekine benzer bir ekonomik krize neden olabileceğini öne sürdü. Avrupa ülkelerindeki borç krizine ve ABD'deki mortgage kredilerindeki ödenmeme riskine dikkat çeken Steinitz, Maliye Bakanı olarak görevinin İsrail'in bu durumlara düşmemesini sağlamak olduğunu belirtti. -YENİ PROTESTO ÇAĞRISI: "BANKALARDAN PARANIZI ÇEKİN"- Bu arada, Jerusalem Post gazetesinin internet sitesi, protestocuların sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden İsrail kamuoyuna, ATM'lerden kredi kartlarının limiti kadar tüm paralarını çekmeleri ve bu parayla geçinmeleri çağrısı yaptığını duyurdu. Bankalardan bir gecede milyonlarca şekel çekim yapılarak, kredi kartlarına başvurulmamasını hedefleyen bu çağrıda, "bankaların aldığı ücretlere karşı, tüm ATM'lerden 8 Ağustos'ta paramızı olabildiği kadar çekeceğiz" denildi. Bu yolla organizatörler, bankaların faiz oranlarını düşürmesine ve işlemlerinde aldıkları her türlü ücretlerin kaldırılmasına yönelik bir toplum baskısı yaratabilmeyi umuyorlar.