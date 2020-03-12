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Doktorlar hazır gıdalara karşı uyarıyor: İçlerinde bulunan çok sayıdaki katkı maddesi beyinde bağımlılık yapıcı etkiye sahip

12 Mart 2020 08:03

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, hazır gıdalarda obeziteye neden olan çok sayıda katkı maddesi bulunduğunu ve bunların beyinde bağımlılık yapıcı etkilere yol açtığını söyledi.

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre Prof. Dr. Osman Erk, obezitenin nedenleri arasında yağ, şeker, tuz oranı yüksek, kaloriden zengin, besin içeriği fakir gıdaları tüketmenin en önemli neden oldupunu söyledi. "Obezojen olarak adlandırılan pestisit, ağır metal, sigara ve hava kirliliği gibi toksik kimyasallar da hormonal sistemi bozup kilo alımına yol açarlar" diyen Erk, şunları kaydetti:

"Obeziteye karşı fast food, abur cubur ve ilave şekerden kaçınmak şart. Fast food, kısa sürede hazırlanıp, hızlı tüketilen gıdalardır. Abur cubur ise hazırlık gerektirmeden hemen tüketilen kalorisi yüksek yiyecek veya içecektir. Obezite ile ilişkilendirilen kimyasal maddeler arasında mono sodyum glutamat, fruktoz ve yüksek früktozlu mısır şurubu gibi birçok kimyasal ve bağımlılık yapan maddeler yer almaktadır."

Prof. Dr. Erk, "Bu sorun nasıl çözülür?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mevcut idari ve ekonomik sistem içinde sadece tıbbi önlemlerle bu sorun çözülemez. Sağlık, gıda, tarım, tohum, çevre sorunları bir arada değerlendirilmek zorundadır. Obezite ve hastalıkları önlemenin ilk koşulu insanların ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda bilinçlendirilmeleridir. "

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