Doktorlar hasta bakma kavgasında birbirini yumrukladı!

Adana Devlet Hastanesi'nde hasta bakma tartışması nedeniyle acil serviste başlayan yumruklaşma hastane bahçesinde de devam etti.

Fatih Karaçalı'nın DHA'da yer alan haberine göre, Adana Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, trafik kazası sonucu ayağında kırıklar bulunan bir hasta ambulansla acile getirildi. Dr. Şehmuz Fidan, hastaya gerekli acil müdahaleyi yaptıktan sonra, 'Ortopedi uzmanının görmesi uygun olur' diyerek Uzm. Dr. Başar Bahadıroğlu'na sevk etti.

'Hastaların önünde yumrukladı'

Ortopedi servisine götürülen yaralı, iddiaya göre uzman doktor tarafından muayene edilmeden geri gönderildi. Hastaya hiçbir işlem yapılmadığını gören Fidan, meslektaşını telefonla arayıp, "Biz hastaya bakıyoruz, senin de bakman lazım.

Bakmayacaksan eğer 'uzmanlık bir durum yok, bakmıyorum' şeklinde tutanak düzenleyip imzalayarak geri göndermelisin" diye tepki gösterdi.

Bunun üzerine kısa süre sonra Acil Servis'e gelen Dr. Başar Bahadıroğlu, hastaların gözleri önünde meslektaşına yumruk vurdu. Hastane bahçesine çıkan iki doktor, burada da yumruklaştı. Araya giren özel güvenlik elemanları ve personel doktorları ayırdı. Birbirinden şikayetçi olmayan Fidan ile Bahadıroğlu, hasta muayenesine devam etti.

Dr. Şehmuz Fidan, 2004'te otomobilini hatalı park yaptığı için tartıştığı polis memurunu ısırarak yaraladığı için gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.