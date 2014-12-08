Doktorlar daha çok 'performans puanı' için hastanın beyninin bir kısmını almış!

Denizli Devlet Hastanesi’nde görevli iki beyin cerrahı hakkında savcılık soruşturma başlattı. İki cerrah, döner sermayeden daha fazla pay almak için, yapılmayan ameliyatları yapmış gibi göstermekle suçlandı.

İddiaya göre, beyin tümörü alınan ameliyatta, beynin de bir kısmı alındı gibi gösterildi. Yine, boyun fıtığı ameliyatında, fıtığın dışında kemik de alınmış gibi sisteme farklı bir kod numarası girildi. Yapılmayan tedaviler ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) fatura edildi. 21 hastanın raporlarını inceleyen bilirkişi heyeti de iddiaları doğrulayan bir rapor hazırladı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, Denizli Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’nde görevli doktorlar S.C. ve S.S. hakkındaki iddialar iki yıldan beri hastanenin gündeminde. Klinikte çalışan hekimler arasında huzursuzluğa neden olan sorun, iki hekimin sürekli daha fazla performans puanı alması ile ortaya çıktı. Diğer hekimler, aynı ameliyatlara girdikleri halde iki hekimin daha fazla performans puanı aldığını bu sayede döner sermayeden daha fazla pay aldıklarını iddiasını gündeme getirdi.

‘Daha fazla performans puanı için’

Konu, öncelikle hastane başhekimliği ve genel sekreterliğe anlatıldı. Ancak hastane içinde etkili bir soruşturma yapılmadı; iki doktora uyarı cezası verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ise durumun bildirilmediği anlaşıldı. Denizli savcılığı ile de paylaşılan belgelere göre iki beyin cerrahı doktor, yapmadıkları ameliyatları yapmış gibi göstermekle suçlanıyor. Örneğin boyun fıtığı ameliyatında sadece fıtık alındığı halde, kemik de alınmış gibi ameliyat kodu girildi. Yine, beyin tümörü ameliyatında, sadece tümör çıkarıldığı halde beynin bir kısmı da çıkarılmış gibi ilgili kod numarası girildi. Bu sayede hem daha yüksek bir performans puanı elde edilmiş oldu; kullanılmayan tıbbi malzeme kullanılmış gibi gösterildi. Boyun fıtığı ameliyatında, yapılmayan işlem için kullanılmış gibi gösterilen malzemenin değeri ise 5 ile 7 bin TL arasında değişiyor.

Dernek iddiaları doğruladı

Hastane yönetimi, en son 11 Kasım 2013’de sunulan yeni bir şikâyet dilekçesindeki iddiaların araştırılması için Türk Nöroşirürji Derneği’ne başvurma kararı aldı. Başhekim Dr. İbrahim Çövüt imzalı başvuru yazısı 21 Kasım 2013’de hazırlandı. Şikayet dilekçesinde, ameliyatlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 21 hastaya ait tüm belgeler de dosyalanarak derneğin Ankara’daki merkezine gönderildi. Türk Nöroşirürji Derneği hazırladığı raporu 2 ay sonra hastaneye gönderdi. Gönderilen raporda, şikayete konu ameliyatların tamamına yakınında farklı kod girildiği belirtildi. Raporda “Girilen ameliyat kodlarına ilişkin hasta filmlerine karşılık gelen bir işleme rastlanmamıştır” denildi.

Kaymakam soruşturma izni verdi

Gelen rapor üzerinde soruşturma süreci de derinleşti. Savcılık, sahtecilik ve kamu zararı iddiası ile başlatılan soruşturmada, iki doktor hakkında soruşturma izni için ilgili kaymakamlığa başvurdu. Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü geçtiğimiz 21 Temmuz günü iki doktor için soruşturma izni verdi. Verilen izne itiraz için Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru da sonuçsuz kaldı. Böylece iki doktor hakkında savcılık soruşturması da başlamış dolu.