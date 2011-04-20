Doktorlar: Boyun eğmiyoruz!

T24 - Sağlık alanında hizmet veren emekçiler, iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık ve herkese eşit ücretsiz sağlık hizmeti için yurt genelinde iki günlük iş bıraktı.







Sağlık çalışanları, “iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık ve herkese eşit ücretsiz sağlık hizmeti” için yurt genelinde iki günlük iş bıraktı. Aciller ve yatan hasta katları dışında işlem yapılmadı. Bazı devlet hastanelerinde ise hekimler ve sağlık çalışanları greve katılmaları halinde haklarında işlem yapılacağı belirtilerek uyarıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın sağlık emekçilerinin eylemini, “Küçük marjinal gruplar olabilir” sözleriyle küçümsemesi dikkat çekti.

ANKARA Sağlık çalışanları sabah saatlerinde kurum bahçelerinde toplanmaya başladı. Hastane binalarına ise “Bu iş yerinde grev vardır” yazılı büyük pankartlar asıldı. Sağlık çalışanlarının istek ve tepkileri pankart ve sloganlara, “Sağlıkta yıkıma boyun eğmiyoruz, performans sağlığa zararlıdır, tüccar değiliz hekimiz biz, Dr. Recep’in yolunda değiliz, Che’nin yolundayız” ifadeleriyle yansıdı. Numune Hastanesi bahçesinde toplanan çalışanlar, anons ve bilgi işlem sistemleri üzerinden mesajlarla eyleme katılmamaları konusunda uyarıldıklarını ifade ettiler. Hacettepe’de konuşma yapan Ankara Tabip Odası Başkanı Bayazıt İlhan, “Birbiri ardına açılan eğitim hastanelerinde hiç ameliyat yapmadan cerrah yetişiyor. Eğitim hastaneleri ‘jet profesörlerin’ cirit attığı yerler haline geldi. Geçen hafta da Ankara İl Sağlık Müdürü yine aynı yöntemle yardımcı doçent oldu. Şimdi de ‘jet yardımcı doçentlik’ çıktı” dedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Eriş Bilaloğlu, baskı nedeniyle eyleme katılamayacaklarını ancak basın açıklaması yapacaklarını bildirdiklerini söyledi. Bilaloğlu bazı başhekimlerin “hekimlerin başlarına güvenlik görevlilerini diktiğini” belirtti.

İSTANBUL İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası üyeleri ile çok sayıda, hemşire, asistan doktor sabah saatlarinden itibaren İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri binası önünde bir araya geldi. Sağlık çalışanları, hastane bahçesine üzerinde “Bu hastanede grev var” yazan “eylem çadırı” kurdu, hastane binasına “19-20 Nisan’da Sağlık Hizmeti Sunamıyoruz” yazılı dev pankart astı. Sağlıkçılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yürüdü. Eyleme Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden gelen çok sayıda hekim de katıldı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, “Eylemimiz bizleri aralıksız 33 saat çalıştıran, hastalara her bir muayene için devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL ‘katılım payı’ ödeme zorunluluğu getirenlere, IMF ve Dünya Bankası’nın reçetelerini ‘Sağlık reformu’ adıyla dayatanlara karşıdır” diye konuştu. SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, “Başbakan, bu ülkenin sağlık, Kürt, demokrasi sorununa Fransız. Bir zamanlar emekçi olan ve grev önlüğünü giyen Başbakan, bugün emperyalist güçlerin gömleğini giymiştir” dedi.

İstanbul Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren İstanbul’daki hastanelerden alınan bilgilerle üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde hizmetin yüzde 100 durduğu savunuldu. Devlet hastanelerinde de oldukça yüksek bir katılım oranının sağlandığı, birinci basamak sağlık kurumları ve kimi özel hastanelerden de etkinliğe destek verildiği kaydedildi. Üsküdar Devlet Hastanesi Validebağ Ek Hizmet Binası ve Doğancılar Semt Polikliniği çalışanlarının yüzde 80’i de iş bırakma eylemine katıldı. Basın açıklaması yapan çalışanlara hastalar da destek verdi.

İZMİR Cumhuriyet Alanı’nda toplanan sağlık emekçileri, AKP hükümetinin uygulamalarını “Hekimlerin düşmanı sağlık bakanı” sloganlaryla protesto etti. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdener Özer, “Tepkimizde haklıyız. Halkımızı puan olarak görmüyoruz” diye konuştu.

ADANA Adana Tabip Odası (ATO), SES, Dev Sağlık-İş ve çok sayıda demokratik kitle örgütünün destek verdiği eyleme katılan sağlık emekçileri, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi ve Çukurova Devlet Hastaneleri önünden Uğur Mumcu Meydanı’na dek yürüdü.

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde toplanan sağlık çalışanları, “Köle değil hekimiz” yazılı pankartlarla slogan atarak İl Sağlık Müdürlüğü binasına kadar yürüdü.

ESKİŞEHİR Sağlık çalışanları, Eskişehir Tabip Odası öncülüğünde Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi.

ZONGULDAK Çalışanlar, sabah saatlerinde hastane servisleri ve poliklinikleri gezerek bildiriler dağıttı.